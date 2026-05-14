Futuro Conte, ecco la volontà: ora la palla passa al Napoli

Il futuro di Antonio Conte al Napoli è ancora un grande punto interrogativo: l’allenatore e il presidente si incontreranno per capire se e come andare avanti nella prossima stagione. Ovviamente, al momento ognuna delle parti coinvolte nel dialogo ha una propria posizione per quanto riguarda la prossima stagione. Dal canto suo, Conte vorrebbe rimanere, mentre la società non è convinta al 100% dal prosieguo professionale.

Napoli incerto su Conte: la posizione del club

Come da programma da ormai settimane, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e mister Antonio Conte si incontreranno non appena sarà archiviata la qualificazione matematica alla prossima Champions. Da quel momento in poi, bisognerà rispondere a una grande domanda: ha senso continuare insieme? Questo è quel che si chiede il Napoli, mentre l’allenatore pare convinto dal rispettare il contratto.

Ecco la ricostruzione della situazione da parte di Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport:

“Conte quando parla si riferisce già all’anno prossimo. Mi pare di capire che più lato Napoli ci sia l’intenzione di sedersi e chiedersi se ci sono ancora i presupposti per continuare oppure no”.

La situazione contrattuale dell’allenatore azzurro

Stando a quanto ricostruito dall’esperto di mercato, dunque, Conte sarebbe determinato a proseguire la sua avventura al Napoli nella prossima stagione. D’altronde, l’allenatore salentino è legato ai partenopei sino a giugno 2027 da un contratto piuttosto oneroso da 8 milioni di euro a stagione. Dunque, in caso di separazione dovrebbe arrivare una soluzione comune, che possa permettere al club di ingaggiare un sostituto senza problemi. Tuttavia, resta ancora tutto da decidere.