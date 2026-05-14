Manna tra Napoli e Roma, arriva la decisione finale: manca solo l’annuncio

Giovanni Manna continua al Napoli senza interruzioni. De Laurentiis blinda il direttore sportivo e respinge ogni tentativo della Roma di portarlo via, aprendo anche a un rinnovo del contratto in scadenza nel 2029.

Manna: De Laurentiis chiude le porte alla Roma

La Roma ha provato a corteggiare Giovanni Manna, ma il presidente del Napoli ha detto no. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis considera il suo direttore sportivo un elemento irrinunciabile per il progetto azzurro. Non c’è spazio per trattative. La dirigenza partenopea ha già comunicato la propria posizione in modo inequivocabile: Manna rimane e continua il ciclo iniziato due anni fa.

Il direttore sportivo ha costruito la squadra del quarto scudetto e della terza Supercoppa della storia del club. Quei risultati hanno consolidato la sua posizione all’interno della società. Manna è ormai una base stabile su cui De Laurentiis intende costruire il futuro del Napoli. Non è una figura transitoria, ma il fulcro attorno al quale ruota la pianificazione sportiva.

Napoli, il rinnovo di Manna e i piani futuri

Oltre a blindare Manna nel presente, il Napoli sta già lavorando a un prolungamento del contratto. L’intesa attuale scade nel 2029, ma la società vuole anticipare i tempi e consolidare l’accordo con il direttore sportivo. Questo segnale comunica chiaramente quanto De Laurentiis reputi fondamentale la continuità nel ruolo di ds per i prossimi anni.

La dirigenza azzurra non si ferma alla conferma di Manna. Parallelamente sta già pianificando gli acquisti del futuro, tracciando le rotte per le prossime sessioni di mercato. La stabilità nel ruolo di direttore sportivo è la base su cui costruire questa progettualità. Il Napoli ha scelto di investire sulla continuità: Manna rimarrà al centro delle scelte sportive del club, con nuove ambizioni e un orizzonte di lungo termine.