Manna, la Roma scarica Massara: De Laurentiis blocca tutto

La Roma ha deciso di interrompere i rapporti con Massara, che non sarà più il direttore sportivo giallorosso a partire da quest’estate. Il prescelto di Gasperini e dei Friedkin sarebbe Giovanni Manna, ma Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di chiudere un occhio. Il ds azzurro resterà a Napoli.

Manna e la Roma: De Laurentiis alza un muro altissimo

Giovanni Manna resta al Napoli: De Laurentiis ha chiuso definitivamente alla Roma nonostante l’assalto della famiglia Friedkin. Non è una questione economica, ma di progetto. La decisione è netta e irrevocabile. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, il patron azzurro ha posto fine a qualsiasi trattativa:

“Massara andrà via dalla Roma, il rapporto con Gasperini è deteriorato e il tecnico sceglierà tante cose per la prossima stagione. Nonostante l’assalto della Roma e della famiglia Friedkin durato più di una settimana, il Napoli ha definitamente chiuso le porte alla partenza di Manna. De Laurentiis non ne fa una questione di soldi: è l’anno del centenario, sarà una stagione importante. La scelta degli azzurri è alzare un muro altissimo.”

Friedkin e Roma: il primo ostacolo è De Laurentiis

Il timing della decisione non è casuale. Il Napoli attraversa un momento particolare della sua storia: il centenario del club cade in questa stagione, e la recente vittoria della Supercoppa ha consolidato un progetto che De Laurentiis intende sviluppare senza scossoni dirigenziali. Manna, arrivato come figura di continuità e innovazione, rappresenta una colonna portante di questo disegno. Perdere il direttore sportivo in una fase così delicata sarebbe stato contraddittorio rispetto ai messaggi trasmessi dalla società.

Quale era il valore di Manna per la Roma? Era la prima scelta della nuova proprietà americana. Il club giallorosso, in fase di ristrutturazione, aveva individuato nel dirigente azzurro il profilo ideale per guidare il mercato e le scelte tecniche. Ma De Laurentiis ha rispedito al mittente qualsiasi proposta senza neanche aprire un tavolo di discussione.

La Roma avrà comunque movimenti significativi. Massara, attualmente al club, lascerà il suo incarico a causa dei problemi sorti con Gasperini. Friedkin porterà cambiamenti radicali nella struttura organizzativa giallorossa, ma dovrà cercare alternative al profilo di Manna. Nel frattempo, il Napoli può contare su una stabilità dirigenziale che, indipendentemente dalle scelte tecniche su Antonio Conte, rimane un vantaggio competitivo consolidato.