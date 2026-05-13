Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mercato Napoli, primi contatti per il classe 2004: la richiesta è di 25 milioni

di
Mercato Napoli, primi contatti per il classe 2004: la richiesta è di 25 milioni
Allenamenti Napoli a Castel Volturno. Fonte: SpazioNapoli
Antonio Conte al Napoli Training Center durante gli allenamenti collettivi. Si pensa al mercato.

Mentre in campo la squadra di Conte è ancora impegnata a blindare il secondo posto e staccare il pass per la Champions League, il Napoli lavora sottotraccia per costruire il futuro. E nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, giovane, già nel mirino di mezza Europa: si tratta di Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise e della Nazionale israeliana.

Napoli, Khalaili nel mirino: la situazione

Il profilo di Khalaili rientra perfettamente nelle nuove linee guida di mercato che il club partenopeo si è dato per la prossima sessione estiva: giovane, di prospettiva, con ampi margini di crescita. A confermarlo anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, che a Radio Marte ha parlato di primi contatti già avviati.

Niente di concreto, niente di definito: si tratta di sondaggi esplorativi per un ragazzo che è già nei piani di mercato di mezza Europa. Sul prezzo, però, incide anche la percentuale sulla futura rivendita che spetta al suo vecchio club.

Khalaili con l'Union Saint Gilloise
Khalaili-Napoli, contatti confermati

Le cifre dell’operazione e la percentuale di rivendita al Maccabi

C’è un fattore, però, da non sottovalutare: la sua ex squadra, il Maccabi Haifa, detiene una percentuale sulla futura cessione. Un meccanismo che gonfia leggermente il costo dell’operazione, che si aggira intorno ai 25 milioni, e che Manna dovrà necessariamente considerare nella strategia d’acquisto.

Da qui a un accordo, insomma, la strada è ancora lunga. Le prossime settimane saranno decisive per capire se gli azzurri hanno intenzione di affondare: Khalaili piace, ma servirà limare ogni dettaglio per assicurarsi le sue prestazioni.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie