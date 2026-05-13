Mercato Napoli, primi contatti per il classe 2004: la richiesta è di 25 milioni

Mentre in campo la squadra di Conte è ancora impegnata a blindare il secondo posto e staccare il pass per la Champions League, il Napoli lavora sottotraccia per costruire il futuro. E nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, giovane, già nel mirino di mezza Europa: si tratta di Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise e della Nazionale israeliana.

Napoli, Khalaili nel mirino: la situazione

Il profilo di Khalaili rientra perfettamente nelle nuove linee guida di mercato che il club partenopeo si è dato per la prossima sessione estiva: giovane, di prospettiva, con ampi margini di crescita. A confermarlo anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, che a Radio Marte ha parlato di primi contatti già avviati.

Niente di concreto, niente di definito: si tratta di sondaggi esplorativi per un ragazzo che è già nei piani di mercato di mezza Europa. Sul prezzo, però, incide anche la percentuale sulla futura rivendita che spetta al suo vecchio club.

Le cifre dell’operazione e la percentuale di rivendita al Maccabi

C’è un fattore, però, da non sottovalutare: la sua ex squadra, il Maccabi Haifa, detiene una percentuale sulla futura cessione. Un meccanismo che gonfia leggermente il costo dell’operazione, che si aggira intorno ai 25 milioni, e che Manna dovrà necessariamente considerare nella strategia d’acquisto.

Da qui a un accordo, insomma, la strada è ancora lunga. Le prossime settimane saranno decisive per capire se gli azzurri hanno intenzione di affondare: Khalaili piace, ma servirà limare ogni dettaglio per assicurarsi le sue prestazioni.