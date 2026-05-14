Khalaili-Napoli, l’accordo con il giocatore non basta: cosa frena la trattativa

Anan Khalaili accetta il Napoli con un quinquennale già concordato, ma Giovanni Manna deve ancora convincere l’Union SG a scendere dai 25 milioni richiesti per l’esterno israeliano.

Khalaili e il Napoli: intesa sul contratto, prezzo ancora da negoziare

La trattativa per l’esterno dell’Union Saint-Gilloise entra nella fase decisiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore ha già raggiunto l’intesa contrattuale con gli azzurri su un accordo quinquennale, con tanto di propensione personale a trasferirsi in Campania. Il problema resta economico: il club belga chiede 25 milioni, cifra che farebbe di Khalaili il calciatore israeliano più costoso della storia. Il Napoli non intende spendere questa somma e punta a uno sconto tra i 18 e i 20 milioni.

Khalaili rappresenta una soluzione tattica differente rispetto alle alternative presenti in rosa. L’esterno, nato ala offensiva ma esploso come esterno a tutta fascia, possiede caratteristiche atletiche straordinarie: velocità di corsa e dribbling ricordano profili come Hakimi. Diversamente da Di Lorenzo, non è un terzino puro bensì un’ala con propensione al sacrificio tattico, simile a quanto Politano ha offerto negli ultimi due anni. In Champions League con l’Union ha già dimostrato il suo valore, segnando tre reti in otto presenze.

Khalaili: l’investimento che l’Union non vuole scontare

Perché l’Union SG mantiene una richiesta così alta? Il club belga ha investito 6,5 milioni per acquistarlo dal Maccabi solo due stagioni fa. L’esplosione in questa stagione ha moltiplicato il valore del giocatore, spingendo la dirigenza a non cedere facilmente. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, le carte sono già scoperte: Khalaili ha manifestato chiaramente la sua preferenza per il progetto napoletano, il che riduce gli spazi negoziali dell’Union.

Giovanni Manna lavora da mesi su questo affare, operando sottotraccia per costruire la base della trattativa. Il direttore sportivo ha individuato in Khalaili il profilo ideale per rinfrescare una fascia destra che necessitava di interventi mirati. L’accordo con il giocatore esiste già, il che rappresenta un vantaggio negoziale considerevole: l’Union sa che Khalaili vuole partire e che il Napoli ha già raggiunto l’intesa contrattuale.

Nelle prossime settimane la trattativa per Khalaili potrebbe entrare nella fase conclusiva. Il Napoli continuerà a spingere per abbassare la valutazione verso i 18-20 milioni, contando sulla volontà del giocatore e sulla pressione che questo genera sul club belga. L’esterno israeliano attende il momento giusto per completare il trasferimento in azzurro.