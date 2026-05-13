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Manna alla Roma, la mossa definitiva di De Laurentiis: il presidente ha deciso

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Manna alla Roma, la mossa definitiva di De Laurentiis: il presidente ha deciso
De Laurentiis e Manna blindano Lobotka al Napoli. Fonte: ANSA
De Laurentiis e Manna a colloquio, dirigenti del Napoli che blindano Lobotka

Giovanni Manna rimane al Napoli nonostante l’interesse concreto della Roma. Il presidente Aurelio De Laurentiis non cede sulla scadenza 2029 del direttore sportivo e non intende negoziare.

Manna e la Roma: De Laurentiis non deroga

La Roma ha individuato nel dirigente azzurro il profilo ideale per il nuovo progetto, in sostituzione di Massara che lascerà il club giallorosso dopo una sola stagione. Tuttavia, secondo quanto rivela Sky Sport attraverso Luca Marchetti, il Napoli non apre a trattative. De Laurentiis applica il suo principio consolidato: i contratti firmati non si discutono. L’ultimo addio di un direttore sportivo risale al 15 luglio a ciclo concluso. Non sarà questa la volta.

Le due società non hanno ancora parlato. Secondo Marchetti, prima di qualsiasi discussione deve esistere un punto di contatto minimo. Manna non vuole forzare la mano e andare allo scontro diretto con il presidente. Rimane lusingato dall’approccio della Roma, ma sa che liberarsi da un contratto senza il consenso del Napoli è praticamente impossibile. Le volontà devono coincidere da entrambi i lati.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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