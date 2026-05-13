Manna alla Roma, la mossa definitiva di De Laurentiis: il presidente ha deciso

Giovanni Manna rimane al Napoli nonostante l’interesse concreto della Roma. Il presidente Aurelio De Laurentiis non cede sulla scadenza 2029 del direttore sportivo e non intende negoziare.
Manna e la Roma: De Laurentiis non deroga
La Roma ha individuato nel dirigente azzurro il profilo ideale per il nuovo progetto, in sostituzione di Massara che lascerà il club giallorosso dopo una sola stagione. Tuttavia, secondo quanto rivela Sky Sport attraverso Luca Marchetti, il Napoli non apre a trattative. De Laurentiis applica il suo principio consolidato: i contratti firmati non si discutono. L’ultimo addio di un direttore sportivo risale al 15 luglio a ciclo concluso. Non sarà questa la volta.
Le due società non hanno ancora parlato. Secondo Marchetti, prima di qualsiasi discussione deve esistere un punto di contatto minimo. Manna non vuole forzare la mano e andare allo scontro diretto con il presidente. Rimane lusingato dall’approccio della Roma, ma sa che liberarsi da un contratto senza il consenso del Napoli è praticamente impossibile. Le volontà devono coincidere da entrambi i lati.