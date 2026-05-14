Napoli, colpo di scena Politano: addio improvviso in estate. Già scelto il suo sostituto

Zeballos nel mirino del Napoli per l’estate: l’attaccante argentino del Boca Juniors scade il 31 dicembre e potrebbe arrivare per 7-8 milioni, ma prima gli azzurri devono risolvere la questione Politano.

Zeballos: il colpo a prezzo ridotto dalla Serie A

Il direttore sportivo Manna ha individuato in Zeballos una soluzione concreta per rinforzare l’attacco. L’argentino del Boca Juniors possiede caratteristiche tattiche che interessano alla dirigenza partenopea: estro, capacità di giocare in profondità, velocità negli spazi. A differenza di altri profili sul mercato, la situazione contrattuale lo rende accessibile economicamente. Il contratto scade il 31 dicembre e il Boca non può permettersi di rischiare una partenza a zero. Questo vincolo obbliga il club argentino a negoziare: 7-8 milioni rappresentano una cifra reale, non una valutazione teorica.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Zeballos sarebbe un’alternativa valida a David Neres. Entrambi gli attaccanti sanno giocare sulle fasce e creare superiorità numerica. La scelta tra i due dipenderà dalle dinamiche di mercato e dalle disponibilità economiche estive. Il Napoli non ha fretta: la finestra estiva è ancora lontana e il vantaggio temporale consente di monitorare altri obiettivi.

Politano e il nodo dei 33 anni: cosa succede in estate

Politano rimane il vicecapitano e il suo contributo tecnico continua a essere rilevante. Tuttavia, l’arrivo di Zeballos o di un altro esterno d’attacco creerebbe una competizione per il posto. Il giocatore italiano ha scelto di rinnovare un anno e mezzo fa, rinunciando a un’offerta ricca dell’Al Shabab per mantenere la posizione nel Napoli.

In estate la situazione cambierà radicalmente. A 33 anni, con un ingaggio superiore ai tre milioni più bonus, difficilmente accetterà un ruolo da comprimario. Il Napoli intende rifarsi completamente le ali della squadra e questo progetto non prevede spazi per gestioni particolari.

La decisione su Politano arriverà probabilmente dopo la fine del campionato. Se il Napoli accelererà su Zeballos o su un profilo simile, il dialogo con il veterano azzurro diventerà inevitabile. L’alternativa è mantenerlo come elemento di esperienza, ma questo comporterebbe rinunciare ai fondi destinati al rinnovamento offensivo. Il club ha già scelto la direzione: una rosa più giovane e dinamica sulle fasce laterali.

Zeballos rappresenta il prototipo di acquisto che il Napoli sta cercando in questa sessione estiva di calciomercato. Economico, giovane e con margini di crescita. L’operazione dipende solo dalla risoluzione della situazione Politano nei prossimi mesi.