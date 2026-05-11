Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: esclusione eccellente per Conte

Antonio Conte ha sciolto ogni dubbio per Napoli-Bologna, con l’annuncio delle formazioni ufficiali per il posticipo della 36a giornata di campionato. Confermata un’esclusione eccellente, trapelata nelle ultimissime ore pre gara.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte

Sembrava una formazione scritta alla vigilia, quella che Antonio Conte avrebbe schierato contro il Bologna questa sera, ma il forfait dell’ultima ora di Kevin De Bruyne ha cambiato i piani. Non quelli in porta, dove Conte si è affidato al solito Milinkovic-Savic. Davanti a lui, torna il capitano Giovanni Di Lorenzo, con Rrahmani e Buongiorno. La linea a 4 sarà composta da Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez. Dietro Hojlund agiranno Giovane e Alisson Santos.

Il Bologna schiera Pessina tra i pali, con Joao Mario, Helland, Lucumì e Miranda in difesa. A centrocampo spazio a Ferguson, Freuler e Pobega. IIn avanti Orsolini e Bernardeschi ai lati di Castro.