Napoli-Bologna, la scelta di Conte su De Bruyne non è tattica: le ultime sul belga

A poche ore dalla sfida contro il Bologna, Conte deve già tenere in considerazione il problema Kevin De Bruyne. Il belga, infatti, va verso il forfait, guardando la partita addirittura dalla tribuna.

Conte e la scelta su Giovane: De Bruyne verso la tribuna

Il tecnico dei partenopei ha deciso di lanciare il brasiliano Giovane dal primo minuto, affidandogli una maglia da titolare nella sfida contro il Bologna. Una scelta che inizialmente si pensasse potesse essere di natura tattica e che invece nasconde un problema reale. Infatti, come riportato da Sky Sport, sembrerebbe esserci di più, dato che il belga dovrebbe addirittura accomodarsi in tribuna, senza rientrare nella distinta ufficiale. Ancora da definire il reale motivo di questa assenza dell’ultimo minuto.

Lo schieramento sarà il consueto 3-4-2-1. Milinkovic Savic tra i pali, con Di Lorenzo che dovrebbe affiancare Rrahmani e Buongiorno nella linea difensiva a tre. A centrocampo Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez dovrebbero essere i quattro in mezzo al campo. Giovane e Alisson Santos invece verso la titolarità alle spalle di Hojlund, con il danese nel ruolo di centravanti.