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Napoli-Bologna, Conte: “Ci sono partite che non devi perdere. Ecco in cosa abbiamo sbagliato”

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Napoli-Bologna, Conte: “Ci sono partite che non devi perdere. Ecco in cosa abbiamo sbagliato”
Antonio Conte durante l'intervista post-partita a DAZN dopo Napoli-Bologna
Antonio Conte durante un'intervista a DAZN dopo Napoli-Bologna, con microfono in mano

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Bologna, esprimendo tutto il suo disappunto e la delusione per la sconfitta patita al Maradona in pieno recupero. Gli azzurri non hanno ancora l’accesso matematico alla prossima Champions e anche il secondo posto, ora, è a rischio.

Conte dopo Napoli-Bologna: le dichiarazioni del mister

Il tecnico partenopeo ha subito analizzato l’inizio della gara, spiegando in cosa il Napoli ha sbagliato:

“L’inizio di partita, quando vai a pressare devi andare forte. Se vai mezzo e mezzo, corri a vuoto e fai fatica. Potevamo essere più cattivi nella pressione. Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta e quindi non è un caso. Forse nell’approccio dobbiamo essere smaliziati. Vai sotto 2-0 e abbiamo recuperato, anche giustamente”.

Conte ha proseguito:

“Abbiamo provato a vincerla e come dico sempre, ci sono partite che se non puoi vincere non devi perdere. Purtroppo c’è stata la beffa finale. Non credo la meritassimo. Ora dobbiamo recuperare energie e cercare di conquistare la Champions in queste 2 partite. Non sono dispiaciuto della prestazione, volevano chiudere il discorso qualificazione stasera”.

Infine su Hojlund e Alisson ha concluso:

“Hojlund, è praticamente l’unico attaccante che abbiamo in rosa e sta giocando solo lui. In questa stagione avrebbe dovuto avere la possibilità di riposare. E’ giovane, con tanta energia. Ci sono momenti in cui devi attaccare la profondità e in altre proteggere la palla. Ha solo 23 anni e grandi margini di miglioramento.

Alisson il nuovo Kvara? Sta crescendo di partita in partita. Cerchiamo di esaltare le sue caratteristiche. Veniva dallo Sporting dove non era mai partito titolare. Sicuramente è cresciuto in maniera esponenziale. Quando poi ti conoscono diventa tutto più difficile”.

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232

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