Napoli-Bologna, Rowe gela il Maradona: Champions ancora in bilico

Il Napoli si ferma in casa con il Bolgona e resta risucchiata nella corsa alla Champions Legue. Gli azzurri restano a +2 sulla Juventus e a 3 punti dal quarto posto matematico. Un brutto passo falso, inaspettato al Maradona.

Napoli-Bologna: il racconto della sfida

La squadra di Italiano parte subito fortissimo al Maradona, cogliendo impreparati i padroni di casa. A gelare il Maradona è Bernardeschi, che trova da fuori area una conclusione a giro su cui non può arrivare Milinkovic-Savic e che sblocca la partita. Il Napoli è sì in partita, ma è il Bologna a raddoppiare intorno alla mezz’ora, con Orsolini, che segna la sua prima rete in carriera agli azzurri. Il capitano rossoblù trova la rete su rigore, dopo un fallo di Di Lorenzo.

Il rientrante capitano partenopeo, però, si fa perdonare all’ultimo secondo del primo tempo, in pieno recupero, riuscendo a realizzare il gol che accorcia le distanze. La ripresa si riapre a tinte azzurre, con un assedio da parte della squadra di Conte, che realizza la rete del pareggio con Alisson Santos che sigla il quarto gol in campionato in questa stagione.

Il resto del secondo tempo, vede un lungo possesso palla da parte del Napoli, che non riesce però a costruire una vera e palla-gol utile per completare definitivamente la rimonta e a ribaltare la sfida. Proprio il mancato cinismo e la poca pericolosità, fanno rimanere aperta la sfida, fino al 92′, quando una sforbiciata di Rowe gela il Maradona e regala i 3 punti al Bologna. Gli azzurri dovranno totalizzare 3 punti per il quarto posto matematico.