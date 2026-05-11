Napoli-Bologna, Conte: “Ecco cos’è successo a De Bruyne”. Poi la frase a sorpresa sull’Inter

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Bologna, svelando le motivazioni dietro l’esclusione di De Bruyne e concentrandosi anche sul secondo posto e la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter.
Napoli-Bologna: le dichiarazioni di Conte pre partita
Il tecnico dei partenopei ha subito aggiornato sulle condizioni di De Bruyne:
“In allenamento ha avuto una collisione testa-testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti e non c’è trauma cranico, ma è malconcio”.
Sul ritorno di Di Lorenzo:
“Rappresenta l’ultimo ciclo del Napoli. É il capitano ed è l’unico calciatore ad aver vinto tutto nell’ultimo periodo. Un calciatore importante e carismatico e dopo 15 giorni era giusto tornasse titolare”.
Infine sul secondo posto e l’Inter:
“Noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Io penso che sia stata un’annata difficile, in cui ci siamo trovati in situazioni in cui si poteva naufragare. Sono stati bravi i ragazzi che sono rimasti ad assenze gravi, a tenerci lì in zona di galleggiamento. L’Inter ha meritato e penso che la mentalità vincente si mostra anche dando merito agli avversari. Complimenti a loro. Non significa che noi abbiamo perso”.