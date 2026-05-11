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Napoli-Bologna, Conte: “Ecco cos’è successo a De Bruyne”. Poi la frase a sorpresa sull’Inter

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Napoli-Bologna, Conte: “Ecco cos’è successo a De Bruyne”. Poi la frase a sorpresa sull’Inter
Antonio Conte durante la conferenza stampa pre-partita
Antonio Conte in conferenza stampa davanti al microfono DAZN con lo sfondo dei sponsor della Serie A

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Bologna, svelando le motivazioni dietro l’esclusione di De Bruyne e concentrandosi anche sul secondo posto e la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter.

Napoli-Bologna: le dichiarazioni di Conte pre partita

Il tecnico dei partenopei ha subito aggiornato sulle condizioni di De Bruyne:

“In allenamento ha avuto una collisione testa-testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti e non c’è trauma cranico, ma è malconcio”.

Sul ritorno di Di Lorenzo:

“Rappresenta l’ultimo ciclo del Napoli. É il capitano ed è l’unico calciatore ad aver vinto tutto nell’ultimo periodo. Un calciatore importante e carismatico e dopo 15 giorni era giusto tornasse titolare”.

Infine sul secondo posto e l’Inter:

“Noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Io penso che sia stata un’annata difficile, in cui ci siamo trovati in situazioni in cui si poteva naufragare. Sono stati bravi i ragazzi che sono rimasti ad assenze gravi, a tenerci lì in zona di galleggiamento. L’Inter ha meritato e penso che la mentalità vincente si mostra anche dando merito agli avversari. Complimenti a loro. Non significa che noi abbiamo perso”.

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232

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