Napoli-Bologna, Conte: “Ecco cos’è successo a De Bruyne”. Poi la frase a sorpresa sull’Inter

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Bologna, svelando le motivazioni dietro l’esclusione di De Bruyne e concentrandosi anche sul secondo posto e la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter.

Napoli-Bologna: le dichiarazioni di Conte pre partita

Il tecnico dei partenopei ha subito aggiornato sulle condizioni di De Bruyne:

“In allenamento ha avuto una collisione testa-testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti e non c’è trauma cranico, ma è malconcio”.

Sul ritorno di Di Lorenzo:

“Rappresenta l’ultimo ciclo del Napoli. É il capitano ed è l’unico calciatore ad aver vinto tutto nell’ultimo periodo. Un calciatore importante e carismatico e dopo 15 giorni era giusto tornasse titolare”.

Infine sul secondo posto e l’Inter: