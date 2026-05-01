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Napoli, fari puntati su Hojlund: a Como sarà caccia al record

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Napoli, fari puntati su Hojlund: a Como sarà caccia al record
Como-Napoli, Conte si affida a Hojlund.
Hojlund vuole sfatare un tabù contro il Como.

Il Napoli è tornato a vincere contro la Cremonese dopo due battute d’arresto, prendendosi il secondo posto in classifica. Contro il Como, Antonio Conte potrebbe riproporre la stessa formazione titolare che ha dominato la squadra di Giampaolo. Occhi puntati su Rasmus Hojlund, a caccia del gol da più di un mese.

Napoli: la rivoluzione tattica di Conte a centrocampo

L’allenatore azzurro , da qualche settimana, ha deciso di stravolgere gli equilibri a centrocampo. McTominay e Lobotka diventano i pilastri della mediana, relegando Anguissa a un ruolo secondario. La scelta riflette una ricalibrazione tattica volta a garantire maggiore stabilità e densità nel mezzo del campo, dove il Como potrebbe cercare spazi con la velocità di gioco tipica della squadra di Fabregas. Alle spalle dell’attaccante danese, invece, confermati Kevin De Bruyne e Alisson Santos. Entrambi hanno trovato la via della rete contro la Cremonese.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, recuperato in vista di Parma
Rasmus Hojlund esulta dopo la rete all’andata alla Cremonese. Fonte: ANSA

Hojlund cerca il gol che manca: voglia di riscatto a Como

Hojlund non segna dal 14 marzo, nella vittoria contro il Lecce . La sfida contro il Como rappresenta l’occasione per interrompere il digiuno e inseguire un nuovo record personale di reti in campionato. Non ha mai superato le dieci reti nella sua carriera. Rasmus è stato il valore aggiunto della stagione, ma ora rischia di concluderla in sordina se non ritrova la via del gol.

Una vittoria domani significherebbe certezza matematica della qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli non può permettersi distrazioni: il Como, pur essendo una squadra costruita per la crescita, rimane un avversario che punisce gli errori difensivi. Conte avrà pronto il piano per neutralizzare le ripartenze comasche, affidandosi alla stabilità di McTominay e alla qualità di Lobotka nel recupero palla.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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