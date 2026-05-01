Napoli, nessun dubbio sul riscatto: “È il miglior colpo sul mercato”

Alisson Santos ha convinto il Napoli a esercitare il diritto di riscatto. L’esterno brasiliano arrivato dallo Sporting Lisbona con prestito oneroso diventerà azzurro a titolo definitivo. Non ci sono più dubbi sull’operazione, è solo questione di tempo.

Riscatto Alisson Santos: operazione da 20 milioni totali

Le prestazioni dell’esterno brasiliano hanno spinto la dirigenza partenopea verso la decisione di confermare l’acquisto. Come rivela Gianluca Di Marzio, il Napoli procederà al riscatto di Alisson al termine della stagione. L’operazione complessiva raggiunge i 20 milioni di euro: prestito oneroso fissato a 3,5 milioni e opzione di riscatto a 16,5 milioni. Una cifra importante che riflette la fiducia del club nel giocatore.

Alisson ha dimostrato subito di possedere le caratteristiche richieste dal calcio italiano. L’impatto nel sistema di Antonio Conte non è stato marginale: il brasiliano ha saputo adattarsi al lavoro difensivo che gli esterni devono svolgere in questa fase della stagione. Ha colto ogni opportunità offerta e si è fatto trovare pronto nonostante l’arrivo a gennaio, momento critico per l’inserimento di qualsiasi straniero in una squadra già avviata.

Alisson, il colpo migliore sul mercato secondo Di Marzio

Di Marzio non esita nel giudizio. L’analista sportivo di Sky lo posiziona tra gli acquisti più intelligenti del campionato italiano. Il rapporto qualità-prezzo è risultato vincente rispetto a operazioni ben più costose altrove:

“Alisson ha dimostrato di essere un giocatore da Serie A e da Napoli, di avere grandi qualità, doti tecniche e soprattutto grande spirito di adattabilità. Dopo Malen, è il miglior colpo sul mercato“.

Quale elemento ha fatto la differenza? La capacità di integrazione tattica. Gli azzurri operano con un sistema difensivo che richiede agli esterni sacrificio costante in fase di non possesso. Alisson ha risposto positivamente, trasformando quello che poteva essere un rischio in una certezza competitiva. Non tutti i giocatori stranieri riescono a comprendere immediatamente le esigenze di Conte.