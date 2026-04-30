Allenamenti di Conte pesanti? Fabregas svela un retroscena: “Mi sentivo fortissimo…”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha sperimentato personalmente il sistema di Antonio Conte al Chelsea e racconta come gli allenamenti intensi producono risultati concreti dopo pochi mesi di adattamento fisico e mentale.

Conte e gli allenamenti: sofferenza iniziale e volo finale

Gli allenamenti di Conte non sono una leggenda metropolitana. Fabregas lo conferma con precisione nella conferenza stampa d’anticipazione a Como-Napoli: “Mi ha fatto soffrire molto a livello fisico, tra corsa e intensità, andare sempre a mille”. L’ex centrocampista ha militato sotto la sua gestione tra il 2016 e il 2018 a Londra, quando Conte sedeva sulla panchina del Chelsea. Durante quei due anni, l’allenatore salentino ha imposto un carico di lavoro brutale, fatto di sedute ad altissima intensità e richieste fisiche costanti. Ma Fabregas non si lamenta del passato: “Ricordando i due anni di Conte al Chelsea, era diverso, ma se la domanda è se abbia imparato qualcosa, allora sì e anche tantissimo”.

Cosa accade realmente dopo i primi mesi sotto Conte? L’adattamento al metodo produce una trasformazione fisica evidente. “Dopo 4-5 mesi di adattamento al suo metodo, io volavo a dicembre. Fisicamente mi sentivo fortissimo”, spiega Fabregas. Non è una sensazione passeggera, ma il risultato di un lavoro sistematico che plasma il corpo del calciatore secondo principi precisi: intensità senza compromessi, corsa costante, mentalità vincente. L’allenatore del Como ammette di voler replicare questo approccio nella sua squadra, pur mantenendo variazioni tattiche che si adattino al suo contesto specifico.

Fabregas e il metodo Conte: dalla sofferenza alla consapevolezza

Fabregas non nasconde il prezzo iniziale da pagare. Gli allenamenti massacranti lasciano segni evidenti: affaticamento muscolare, stress metabolico, richieste mentali altissime. Eppure, aggiunge: “Mi sono abituato alla sua maniera di lavorare, alla sua mentalità: credevo in quello che faceva”. Questo aspetto è decisivo. Conte non impone sofferenza fine a se stessa, ma costruisce una visione tattica e fisica in cui ogni seduta ha uno scopo preciso. Il calciatore che comprende questa logica non vive gli allenamenti come punizione, ma come investimento.

L’esperienza di Fabregas al Chelsea dimostra che il metodo Conte funziona. Dopo l’adattamento iniziale, il corpo e la mente si sincronizzano con le richieste dell’allenatore. La condizione fisica raggiunta a dicembre – dopo soli quattro o cinque mesi – è quella che consente ai calciatori di esprimere il loro potenziale massimo. Fabregas sottolinea come voglia applicare principi simili nel Como, anche se modulati secondo le esigenze della sua squadra. Questo atteggiamento pragmatico rivela che la sofferenza iniziale non è un difetto del sistema, ma una fase necessaria di transizione.

Il Napoli di Conte affronta ora il Como di Fabregas: due realtà che condividono una filosofia di lavoro basata su intensità e sacrificio. La sfida di sabato tra le due squadre rappresenta uno scontro tra due visioni che si rispettano, anche se perseguite da allenatori diversi. Fabregas conosce il costo fisico e mentale del metodo Conte, ma ne riconosce pienamente l’efficacia nel trasformare i calciatori in atleti di élite, capaci di volare dopo pochi mesi di adattamento.