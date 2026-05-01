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Napoli a Como: Conte sceglie ancora lui, le ultime di Sky Sport

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Napoli a Como: Conte sceglie ancora lui, le ultime di Sky Sport
Il Napoli esulta al gol. Fonte: ANSA
Napoli esulta al gol in campo durante la partita

Alisson Santos rimane una scelta del mister dal primo minuto per la 35esima giornata: Antonio Conte conferma il brasiliano nel suo 3-4-2-1 offensivo contro il Como di Cesc Fàbregas, con l’obiettivo di conquistare il primo match point per la qualificazione matematica in Champions League.

Napoli: il 3-4-2-1 di Conte con De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund

Secondo ‘Sky Sport’, gli azzurri si presentano a Como con una formazione ormai consolidata nella fase decisiva della stagione. Milinkovic-Savic tra i pali, con il terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno a protezione della porta.

La mediana affida a Lobotka e McTominay il controllo del gioco, mentre Politano e Gutierrez agiscono sulle corsie esterne per garantire ampiezza tattica.

In attacco, la coppia De Bruyne-Alisson opera alle spalle di Hojlund, chiamata a creare superiorità numerica e occasioni da gol. Questa configurazione offensiva rappresenta la scelta di Conte per sbloccare la qualificazione europea in una trasferta che non ammette passi falsi.

Alisson Santos esulta dopo un gol segnato
Alisson Santos esulta dopo aver realizzato una rete con il Napoli. Fonte: ANSA

Obiettivi divergenti: il Napoli vuole il match point Champions

Quale sarà l’impatto della sfida? Il Napoli potrebbe ottenere la qualificazione in Champions, chiudendo definitivamente il discorso europeo e permettendosi di gestire le ultime giornate di campionato. Il Como, invece, cerca punti per il colpaccio europeo sotto la guida di Fàbregas.

Conte propone perciò attacco propositivo, mediana solida, difesa compatta. Alisson rimane centrale in questo schema per la sua capacità di muoversi negli spazi ristretti e creare occasioni con De Bruyne. La qualificazione in Champions League per il Napoli passa anche dalle prestazioni di elementi come il brasiliano, determinanti nei momenti decisivi della stagione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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