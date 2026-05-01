Napoli a Como: Conte sceglie ancora lui, le ultime di Sky Sport

Alisson Santos rimane una scelta del mister dal primo minuto per la 35esima giornata: Antonio Conte conferma il brasiliano nel suo 3-4-2-1 offensivo contro il Como di Cesc Fàbregas, con l’obiettivo di conquistare il primo match point per la qualificazione matematica in Champions League.
Napoli: il 3-4-2-1 di Conte con De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund
Secondo ‘Sky Sport’, gli azzurri si presentano a Como con una formazione ormai consolidata nella fase decisiva della stagione. Milinkovic-Savic tra i pali, con il terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno a protezione della porta.
La mediana affida a Lobotka e McTominay il controllo del gioco, mentre Politano e Gutierrez agiscono sulle corsie esterne per garantire ampiezza tattica.
In attacco, la coppia De Bruyne-Alisson opera alle spalle di Hojlund, chiamata a creare superiorità numerica e occasioni da gol. Questa configurazione offensiva rappresenta la scelta di Conte per sbloccare la qualificazione europea in una trasferta che non ammette passi falsi.
Obiettivi divergenti: il Napoli vuole il match point Champions
Quale sarà l’impatto della sfida? Il Napoli potrebbe ottenere la qualificazione in Champions, chiudendo definitivamente il discorso europeo e permettendosi di gestire le ultime giornate di campionato. Il Como, invece, cerca punti per il colpaccio europeo sotto la guida di Fàbregas.
Conte propone perciò attacco propositivo, mediana solida, difesa compatta. Alisson rimane centrale in questo schema per la sua capacità di muoversi negli spazi ristretti e creare occasioni con De Bruyne. La qualificazione in Champions League per il Napoli passa anche dalle prestazioni di elementi come il brasiliano, determinanti nei momenti decisivi della stagione.