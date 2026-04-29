Napoli, tre ritorni dal prestito trasformano l’estate di Conte

Napoli riparte da tre volti già noti al progetto: Rafa Marin, Noa Lang e Luca Marianucci tornano dai prestiti con il compito di rafforzare la rosa di Antonio Conte per la prossima stagione.

Rafa Marin: il difensore che torna da leader

Lo spagnolo ha completato la sua crescita al Villarreal. Nel campionato spagnolo ha accumulato oltre 2.300 minuti, giocando in Liga, Champions League e Coppa del Re con contributi anche offensivi. Il salto qualitativo è evidente: dopo il primo anno al Napoli con poco spazio, Marin ha trovato continuità e affidabilità difensiva lontano da Napoli. Torna con ambizioni diverse rispetto all’arrivo iniziale, pronto a contendersi un posto stabile nella retroguardia azzurra.

Noa Lang: dalla Turchia con consapevolezza nuova

L’esterno olandese ha trovato in Galatasaray quella visibilità che cercava a gennaio. Lang non ha mai reciso il legame con Napoli, anche nei momenti di difficoltà tattica della scorsa stagione aveva fornito prestazioni decisive con gol e assist. Il suo trasferimento in Turchia rispondeva a una necessità di continuità e di spazio per la nazionale. Ritorna con maggiore consapevolezza e dovrà competere con Alisson Santos per una maglia da titolare sulla fascia offensiva.

La scelta di partire a gennaio non era un addio definitivo, ma una pausa strategica. In Turchia ha dimostrato di poter fare la differenza, attirando nuovamente l’attenzione su di sé. Conte avrà più soluzioni offensive sulla fascia sinistra per il prossimo campionato.

Marianucci, il jolly difensivo del Torino

Completa il trittico dei rientri il difensore cresciuto al Torino. Marianucci rappresenta una soluzione tattica flessibile: può giocare in più posizioni e modulare la sua difesa a seconda delle necessità di Conte. Il minutaggio al Torino è stato inferiore alle aspettative, ma il suo profilo rimane utile per allungare le rotazioni in una stagione impegnativa su più fronti tra campionato e Champions League.

La strategia del Napoli per l’estate è chiara: costruire profondità di rosa senza stravolgere l’assetto attuale. Marin, Lang e Marianucci conosceranno già l’ambiente e il progetto tattico. Giovanni Manna e Antonio Conte puntano su questa continuità per affrontare la prossima stagione con competitività sia in Serie A che nelle competizioni europee.