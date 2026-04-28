Napoli, chi parte e chi arriva? Il punto ed il nodo centravanti

A 3 punti dalla qualificazione in Champions, il Napoli può iniziare a progettare la prossima stagione. Se il nodo principale è quello dell’allenatore, visto che sul futuro di Conte non sono arrivate né conferme né smentite, la certezza arriva all’obiettivo del prossimo mercato estivo: restare competitivi ma abbassando il monte ingaggi. Non è un caso, infatti, che 3 dei giocatori più pagati siano pronti a fare le valigie, pronti ad essere rimpiazzati da profili più giovani ma comunque competitivi.

Chi parte e chi arriva?

Juan Jesus in scadenza, Lukaku ai ferri corti e Anguissa che sembra ritenere conclusa la sua avventura campana: sono loro i 3 azzurri sicuri partenti a fine stagione. Il primo, 35 anni il prossimo 10 giugno, sembra non offrire più le garanzie tattiche per una squadra competitiva ai massimi livelli; Lukaku e Anguissa, invece seppur per motivi diversi, non rientrano più nei piani del Napoli e anche loro sembrano non disdegnare una nuova avventura.

Se c’è qualcuno che parte, ovviamente c’è qualcuno che arriverà in azzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo per la difesa, seppur con ruolo diverso da Juan Jesus, resta Juanlu Sanchez del Siviglia, che già la scorsa estate era stato vicino ai partenopei, ma con gli spagnoli che riuscirono a trattenerlo. A centrocampo invece si punta in grande, e l’obiettivo sarebbe Richard Rios del Benfica, con il quale i partenopei hanno già avviato le trattative, nonostante l’affare sembra essere molto difficile.

Il nodo centravanti

Sul sostituto di Lukaku invece gli azzurri sembrano essere più indecisi: il preferito per caratteristiche tecniche sembra essere Davis dell’Udinese, ma la periodicità con la quale l’inglese accusa problemi fisici tiene sulle spine il Napoli. L’alternativa, che sorriderebbe alle liste, sarebbe Andrea Pinamonti, ma altri nomi potrebbero uscire in con il passare dei giorni.