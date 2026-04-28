Rinnovo McTominay: il Napoli accelera, arriva una grande novità per lo scozzese

Scott McTominay può rinnovare con il Napoli prima dei Mondiali: De Laurentiis accelera per il prolungamento contrattuale e per l’aumento dell’ingaggio per lo scozzese. La volontà è quella di blindare uno dei migliori centrocampisti della rosa: occhio quindi alle ultime novità.
McTominay e il Napoli: il rinnovo prima del Mondiale
La dirigenza partenopea non intende lasciare spazi a sorprese. Scott McTominay rappresenta il fulcro del progetto tecnico azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di agire rapidamente per consolidare questa unione.
Il contratto attuale scade nel 2028, ma il club vuole trasformare quella scadenza lontana in un vincolo ancora più stretto, formalizzando l’accordo prima della prossima sessione di mercato. Il Napoli vuole ‘blindarlo a vita’.
Il centrocampista scozzese percepisci attualmente tre milioni netti più 750 mila euro di bonus: cifre inferiori agli standard dei calciatori più pagati della rosa. De Laurentiis intende perciò colmare questo divario, riconoscendo a McTominay un trattamento economico che rispecchi il suo ruolo centrale nello scacchiere tattico. Secondo ‘Tuttosport’, lo stesso giocatore vuole firmare per un prolungamento sostanzioso.
McTominay: la duttilità che non si trova facilmente
Cosa rende McTominay così prezioso per gli azzurri? La sua capacità di adattarsi a diverse funzioni tattiche. Può agire da equilibratore in mediana, proteggendo la difesa, oppure spingersi in avanti come incursore aggiunto nell’area avversaria. Questa versatilità lo ha reso indispensabile sia per l’allenatore che per la squadra, incarnando fin dal primo giorno quella grinta e appartenenza che la piazza richiede.
Il tempismo del rinnovo non è casuale. I potrebbero elevare ulteriormente la valutazione del giocatore sul mercato, attirando l’attenzione di altre big europee. De Laurentiis vuole prevenire proprio questo scenario, assicurandosi che nessun club straniero possa tentare un assalto. Blindare McTominay prima della competizione mondiale significa proteggere un asset fondamentale e dimostrare che il Napoli intende restare stabilmente ai vertici del calcio.
L’investimento della dirigenza su McTominay è una dichiarazione d’intenti chiara: il club non considera il centrocampista scozzese un calciatore di passaggio, ma un pilastro su cui costruire il presente e il futuro. Con il rinnovo formalizzato prima del Mondiale, gli azzurri potranno affrontare il mercato con una certezza: uno dei loro migliori centrocampisti sarà ancora lì, al centro del progetto napoletano, per i prossimi anni.