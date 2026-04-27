Napoli, passi avanti per il rinnovo di un big: arriva l’apertura

Il binomio delle ultime due stagioni del Napoli è sicuramente quello con Scott McTominay, con il centrocampista scozzese che in breve tempo è diventato il pilastro degli azzurri. Ovviamente i partenopei vorranno avere come fulcro delle prossime stagioni il loro numero 8, e la volontà del club è ovviamente quella di concordare un rinnovo di contratto, adeguando lo stipendio e aumentandone la durata, in scadenza nel 2028.

Il giocatore apre al rinnovo

La notizia del giorno, riportata dal Corriere dello Sport, è quella di un’apertura del giocatore al rinnovo di contratto, agevolando dunque le trattative. Il giocatore sembrerebbe convinto del piano futuro del Napoli e delle ambizioni a lui prospettate, indipendentemente da chi sarà la prossima guida tecnica del Napoli.

Il rinnovo di contratto con aumento dello stipendio sembra essere il giusto premio nei confronti dello scozzese, autore di una stagione super anche quest’anno, autore di 13 gol e 4 assist in 40 partite. Nonostante le difficoltà avute in tutta la stagione da parte del Napoli, McTominay si è dimostrato un elemento imprescindibile e dall’incredibile intelligenza tattica, dimostrandosi la soluzione ai molti problemi avuti dal suo club.

I tempi del rinnovo

Una cosa è però certa: il rinnovo di contratto potrebbe essere discusso solo dopo il Mondiale, visto che Scott sarà protagonista con la sua Scozia nella massima competizione per Nazionali, e sarà la stella della squadra britannica. Ci sarà dunque da aspettare, ma il rinnovo di McTominay sembra essere soltanto questione di tempo.