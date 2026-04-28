Napoli, novità dall’infermeria: fissate le date per i rientri di Di Lorenzo e Vergara

Dopo l’agevole successo contro la Cremonese, il Napoli si prepara per la delicata trasferta di Como. Antonio Conte vuole dare seguito all’ottima prestazione offerta dalla sua squadra contro i grigiorossi, alla ricerca di una vittoria che contro Cesc Fabregas in questa stagione non è ancora arrivata. In vista di queste ultime quattro partite di campionato, il tecnico salentino potrebbe contare su una rosa quasi al completo: arrivano infatti buone notizie dall’infermeria.

Napoli, possibile convocazione per Di Lorenzo contro il Como: Vergara punta il Bologna

Antonio Conte potrebbe presto riabbracciare Giovanni Di Lorenzo. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il capitano del Napoli potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Como. In questi giorni verranno fatte ulteriori valutazioni sulle sue condizioni e sui suoi progressi, in modo tale da avere la certezza che il problema al ginocchio e quello al piede (per il quale si è operato) che lo hanno costretto a saltare undici partite siano ormai alle spalle.

Vicino al rientro anche Antonio Vergara. L’attaccante italiano non sarà a disposizione per la trasferta di Como ma proverà a tornare tra i convocati per il match contro il Bologna dell’11 maggio. Chi ne avrà ancora per un po’ di tempo sembra essere David Neres, il cui rientro non è ancora stato definito.