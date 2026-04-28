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Napoli, novità dall’infermeria: fissate le date per i rientri di Di Lorenzo e Vergara

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Napoli, novità dall’infermeria: fissate le date per i rientri di Di Lorenzo e Vergara
Napoli, Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo
Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo nel corso della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea

Dopo l’agevole successo contro la Cremonese, il Napoli si prepara per la delicata trasferta di Como. Antonio Conte vuole dare seguito all’ottima prestazione offerta dalla sua squadra contro i grigiorossi, alla ricerca di una vittoria che contro Cesc Fabregas in questa stagione non è ancora arrivata. In vista di queste ultime quattro partite di campionato, il tecnico salentino potrebbe contare su una rosa quasi al completo: arrivano infatti buone notizie dall’infermeria.

Napoli, possibile convocazione per Di Lorenzo contro il Como: Vergara punta il Bologna

Antonio Conte potrebbe presto riabbracciare Giovanni Di Lorenzo. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il capitano del Napoli potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Como. In questi giorni verranno fatte ulteriori valutazioni sulle sue condizioni e sui suoi progressi, in modo tale da avere la certezza che il problema al ginocchio e quello al piede (per il quale si è operato) che lo hanno costretto a saltare undici partite siano ormai alle spalle.

Antonio Vergara, attaccante del Napoli, nel corso del match contro la Fiorentina
Antonio Vergara, attaccante del Napoli

Vicino al rientro anche Antonio Vergara. L’attaccante italiano non sarà a disposizione per la trasferta di Como ma proverà a tornare tra i convocati per il match contro il Bologna dell’11 maggio. Chi ne avrà ancora per un po’ di tempo sembra essere David Neres, il cui rientro non è ancora stato definito.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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