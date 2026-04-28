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Napoli, dubbi sul futuro di Conte: la posizione di ADL cambia tutto

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Napoli, dubbi sul futuro di Conte: la posizione di ADL cambia tutto
Antonio Conte, allenatore del Napoli,
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina prima della sfida di Champions League contro il Chelsea

Mancano ormai solamente quattro partite per terminare una stagione che definire complicata sarebbe riduttivo. Per il Napoli l’obiettivo da qui alla fine del campionato è quello di consolidare il quarto posto, ottenendo così un risultato positivo visti gli ostacoli incontrati. Archiviato questo aspetto, il tema centrale in casa azzurra sarà nuovamente il futuro di Antonio Conte: secondo quanto raccontato da ‘Il Mattino, anche il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe dei dubbi.

Futuro Conte, anche ADL avrebbe dei dubbi

Aurelio De Laurentiis sarebbe molto indeciso riguardo al futuro di Antonio Conte. L’incontro di fine stagione non servirà quindi solamente al tecnico salentino ma anche al presidente azzurro, non convinto al cento per cento di proseguire con lui. A non convincerlo del tutto ci sarebbero alcuni aspetti di questa stagione, presumibilmente la questione infortuni ed il flop in Champions League.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Antonio Conte, allenatore del Napoli, durante una conferenza stampa
Napoli, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte

Napoli, Conte non si sbilancia sul proprio futuro

Dal canto suo, Antonio Conte nel frattempo non si sbilancia. La sua concentrazione è rivolta solamente al finale di campionato e ogni altro discorso è rimandato a fine stagione. “A nessuno di quelli che incontra pronuncia la frase che vorrebbe sentirsi dire: stessero tutti sulla graticola, mica solo lui“, racconta ‘Il Mattino’, facendo rimanere sulle spine tutti i tifosi del Napoli.

Conte non si pronuncia, né pubblicamente e nemmeno in privato ai suoi contatti per non far trapelare nulla. Ogni discorso sembra essere rimandato al termine del campionato.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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