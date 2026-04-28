Napoli, Lukaku saluta in estate? L’annuncio di Moretto sul desiderio del belga

“Non ho avuto l’opportunità di parlare con lui. Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta. Questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato un saluto o un messaggio“. Sono state queste le parole di Antonio Conte su Romelu Lukaku, tornato a Napoli dopo essere rimasto in Belgio per seguire un programma di allenamenti personalizzati. Dichiarazioni che hanno il sapore di una rottura definitiva e che avvicinano sempre di più il belga all’addio in estate.

Lukaku, a fine stagione lascerà il Napoli: il belga sogna il ritorno a Milano

Romelu Lukaku è destinato a lasciare Napoli in estate. Come raccontato da Matteo Moretto, il sogno dell’attaccante belga sarebbe quello di tornare a Milano, città dove si è trovato molto bene nel corso della sua esperienza all’Inter. Il club nerazzurro non apre però le porte ad un suo ritorno mentre il Milan non ha ancora aperto nessun discorso con lui.

Massimiliano Allegri ha richiesto una punta alla società ma il profilo di Lukaku non è al momento tra quelli valutati. Il ritorno a Milano resta quindi più un desiderio del belga che una trattativa concreta, motivo per il quale il suo futuro non dovrebbe essere ancora in Italia: la prossima avventura dell’attaccante del Napoli sarà probabilmente all’estero.