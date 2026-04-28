Il Napoli pesca in casa dell’Inter? Piace un nerazzurro: il nome e i dettagli

Carlos Augusto resta nel mirino del Napoli per rinforzare la fascia sinistra, ma la Roma rappresenta una minaccia concreta nella corsa al terzino brasiliano dell’Inter.
Carlos Augusto: il jolly tattico che piace al Napoli, ma occhio alla Roma
Il mercato estivo del Napoli punta deciso sulle corsie laterali. La dirigenza azzurra ha individuato in Carlos Augusto un profilo versatile capace di garantire doppia fase e adattabilità tattica. L’esterno nerazzurro può giocare come terzino sinistro in difesa a quattro, ma anche come ala in un centrocampo a cinque o braccetto in una linea difensiva a tre.
Questa molteplicità di ruoli lo rende appetibile per qualsiasi progetto tattico. All’Inter Carlos Augusto ha conquistato uno spazio importante nelle rotazioni, ma il rinnovo contrattuale rimane al momento congelato.
Il Napoli ha colto questa situazione di stallo e sta monitorando con attenzione la sua posizione: se si dovessero aprire margini per una cessione, gli azzurri sarebbero pronti a inserirsi. La valutazione fissata dai nerazzurri si aggira attorno ai 25 milioni di euro.
Roma vs Napoli: Gasperini vuole per il brasiliano
La Roma, però, non rimane a guardare. I giallorossi hanno identificato in Carlos Augusto un elemento funzionale al gioco di Gasperini, creando una competizione diretta con il Napoli. La concorrenza giallorossa complica i piani azzurri: entrambi i club cercano lo stesso profilo, nella stessa finestra di mercato, con risorse economiche paragonabili.
La questione centrale riguarda la disponibilità dell’Inter a cedere il giocatore. I nerazzurri lo considerano un elemento prezioso per le rotazioni e non hanno fretta di venderlo.
Tuttavia, l’assenza di un accordo sul rinnovo rappresenta un’apertura. Il Napoli punta a offrire a Carlos Augusto una maglia da titolare, elemento che potrebbe fare la differenza rispetto alla situazione attuale a Milano. La Roma, dal canto suo, costruisce la sua proposta attorno all’idea tattica di Gasperini.
Nelle prossime settimane la situazione contrattuale dell’esterno brasiliano diventerà cruciale. Se l’Inter dovesse aprire a una partenza, sia Napoli che Roma avranno concrete opportunità di inserirsi. Carlos Augusto rappresenta un innesto di qualità per entrambe le squadre, ma le ambizioni tattiche e la promessa di continuità nel ruolo faranno la differenza nella trattativa finale.