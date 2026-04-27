Rios al Napoli, si fa sul serio: la grossa novità arrivata nel weekend

Richard Rios continua a essere nel mirino del Napoli: un osservatore azzurro era presente allo stadio Da Luz di Lisbona per seguire il centrocampista colombiano del Palmeiras durante la partita del Benfica.

Rios e il Napoli: la terza missione di scouting

La dirigenza partenopea ha inviato per la terza volta un proprio emissario in Portogallo per visionare da vicino le prestazioni del giocatore. Non si tratta di una casualità, ma di un interesse concreto e progressivo verso il profilo del classe 2001. Gli azzurri stanno lavorando sotto traccia su un obiettivo che rappresenta una priorità per il centrocampo della prossima stagione. Al momento nessuna trattativa ufficiale è stata avviata, ma la ripetizione degli scout segnala che De Laurentiis sta costruendo una strategia di mercato ben definita.

Rios si è messo in luce con qualità tecniche importanti. Vanta buona visione di gioco, fisico imponente e capacità di inserimento che lo rendono adatto ai ritmi della Serie A. Il colombiano ha già esperienza in palcoscenici competitivi, elemento che riduce il rischio di un adattamento difficile.

Napoli e il centrocampo 2026/27: Rios nel progetto

Quale profilo cerca il Napoli? Un giocatore giovane con margini di crescita significativi, capace di giocare in un centrocampo di qualità e di competere subito. Rios corrisponde a questi criteri, rappresentando un investimento potenzialmente importante per il medio-lungo termine.

La strategia della dirigenza partenopea è chiara: monitorare i talenti emergenti del calcio internazionale prima che il prezzo lieviti. Il Palmeiras ha un giocatore di prospettiva, ma il Napoli sa che la finestra estiva 2026 potrebbe essere quella giusta per affondare il colpo. La presenza degli osservatori al Da Luz conferma che il club non lascia nulla al caso e prepara il futuro con anticipo. Entro giugno, quando verranno definite le strategie di mercato per la stagione 2026/27, Richard Rios potrebbe diventare il nome principale del Napoli per rinforzare il centrocampo.