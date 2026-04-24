Futuro Conte, l’indiscrezione: “Ha fatto una confessione in questi giorni”. E con De Laurentiis…

Antonio Conte affronterà l’incontro con Aurelio De Laurentiis carico di 70 milioni di ricavi Champions e un possibile secondo posto in Serie A, ma consapevole che il presidente nutre dubbi sulla continuità del progetto.
Conte verso il confronto: De Laurentiis sonda altri allenatori
L’allenatore del Napoli si prepara al faccia a faccia decisivo con il numero uno della società, sapendo che entrambi hanno incertezze sul proseguimento della collaborazione. Secondo Il Mattino, Conte percepisce una solitudine pesante: il presidente continua a valutare alternative sulla panchina mentre lui rimarrebbe fermo sulla volontà di restare. Non ci sono trattative con la Nazionale, nessun altro club lo attira. Solo l’attesa del chiarimento con De Laurentiis.
Le parole del presidente dagli Stati Uniti hanno colpito profondamente l’allenatore salentino. Non sono dichiarazioni di fiducia incondizionata, bensì segnali di una valutazione ancora in corso. Conte sa che il summit porterà a sviluppi concreti: o la continuità con rinforzi adeguati, oppure la separazione. Il bilancio della due stagioni parlano chiaro: uno scudetto, una Supercoppa italiana e un possibile secondo posto in campionato. Nessun allenatore nella storia del Napoli ha costruito un palmarès simile in due anni.
Napoli, il ciclo unico di Conte: cosa manca per convincere De Laurentiis
La questione cruciale è se il presidente ritiene concluso il ciclo vincente oppure se punta ancora a obiettivi superiori. Conte arriva al tavolo con numeri impressionanti ma anche con una rosa costruita due anni fa, ora logorata da infortuni e dall’usura. De Laurentiis dovrà decidere se investire massicciamente a giugno o se cercare un nuovo progetto. L’allenatore rimane fermo: senza la possibilità di costruire una squadra competitiva, preferisce andarsene piuttosto che accettare compromessi.
Il Napoli si trova a un bivio cruciale anche nel calciomercato. Se Conte e De Laurentiis troveranno l’accordo, serviranno innesti importanti per tornare alla lotta scudetto. Se il rapporto si incrina, la società dovrà procedere con una rivoluzione tecnica già a gennaio o più probabilmente in estate. Nel frattempo, il presidente continua a sondare profili alternativi, una mossa che comunica chiaramente a Conte che la decisione non è scontata. L’incontro tra i due determinerà il futuro del Napoli nei prossimi anni.