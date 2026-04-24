Napoli-Cremonese, De Bruyne e McTominay: “Orgogliosi e soddisfatti del risultato”

Due dei protagonisti di Napoli-Cremonese, Kevin De Bruyne e Scott McTominay hanno parlato a DAZN dopo il successo.
Napoli-Cremonese, le parole di McTominay e De Bruyne dopo la vittoria
De Bruyne.
“Sappiamo che la scorsa settimana non abbiamo disputato una gara per come volevamo, ma oggi abbiamo giocato sicuramente meglio. Ha cambiato molto trovare il gol subito, siamo molto soddisfatti. Vogliamo sempre vincere e oggi lo abbiamo fatto”.
McTominay.
“Il mio ruolo è giocare in mezzo al campo. Oggi abbiamo vinto questa partita uccidendola nel primo tempo e proseguendo nel secondo. Il 100esimo gol nei top 5 campionati? Non lo sapevo sinceramente. Sono molto orgoglioso del risultato, spero di poterne festeggiare altri. La stagione è stata impegnativa, finiamo bene e poi riposerò, ma c’è anche un Mondiale da preparare”.