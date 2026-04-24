Napoli-Cremonese, De Bruyne e McTominay: “Orgogliosi e soddisfatti del risultato”

Due dei protagonisti di Napoli-Cremonese, Kevin De Bruyne e Scott McTominay hanno parlato a DAZN dopo il successo.

De Bruyne.

“Sappiamo che la scorsa settimana non abbiamo disputato una gara per come volevamo, ma oggi abbiamo giocato sicuramente meglio. Ha cambiato molto trovare il gol subito, siamo molto soddisfatti. Vogliamo sempre vincere e oggi lo abbiamo fatto”.