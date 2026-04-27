Manna può lasciare il Napoli? Una big di Serie A vuole strapparlo agli azzurri: la ricostruzione

Il futuro di Giovanni Manna torna al centro delle voci di mercato. Il direttore sportivo del Napoli, arrivato per guidare una nuova fase del club azzurro, sarebbe finito nel mirino della Roma per la prossima stagione. L’indiscrezione rilancia uno scenario che tocca un ruolo chiave nella struttura del Napoli, proprio mentre il club lavora alla programmazione estiva. Il tema è rilevante perché riguarda la continuità tecnica del progetto e apre interrogativi sulle mosse del club di Aurelio De Laurentiis.

La Roma osserva Manna, il casting resta aperto

Il nome di Giovanni Manna è accostato alla Roma in un quadro ancora in evoluzione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dirigente del Napoli sarebbe tra i profili seguiti dal club giallorosso per il ruolo di direttore sportivo. Non sarebbe però l’unico nome sul tavolo.

Dalla ricostruzione emerge anche che Manna viene indicato come profilo gradito e seguito con attenzione.

Il punto centrale, però, riguarda il Napoli. Manna è stato scelto per dare una direzione tecnica precisa, tra mercato, scouting e costruzione del progetto. Per questo ogni voce sul suo futuro viene letta con attenzione, anche in chiave estiva.

Il Napoli valuta la continuità del progetto

Ad oggi non emergono segnali concreti di una separazione imminente. Il Napoli resta concentrato sul presente e sulla programmazione, mentre il ruolo di Manna viene considerato centrale nel dialogo con area tecnica e proprietà.

La presenza di Aurelio De Laurentiis resta un fattore. Le scelte strategiche del club passano dalla visione del presidente e dalla tenuta del progetto costruito negli ultimi mesi. In questo quadro, eventuali interessamenti esterni non cambiano automaticamente gli equilibri.

Il nome di Manna conferma quanto il suo profilo sia cresciuto nel panorama italiano. Il percorso tra Juventus Next Gen, Napoli e l’interesse di un’altra big di Serie A racconta una crescita riconosciuta.