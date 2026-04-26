Mercato Napoli, il Galatasaray bussa a Manna: nel mirino un centrocampista

Nella serata in cui il Galatasaray annienta il Fenerbahce e vola verso la conquista del campionato grazie alle reti di Osimhen e Lang, arriva l’indiscrezione in chiave Napoli. Le due società potrebbero intavolare un’altra trattativa per quest’estate. Nel mirino dei turchi, infatti, ci sarebbe Zambo Anguissa.
Anguissa: il Galatasaray accelera su Napoli
La dirigenza del Galatasaray ha già manifestato interesse concreto per il mediano azzurro. Non si tratta di una semplice ricognizione di mercato, ma di un vero e proprio monitoraggio del profilo di Anguissa, che rappresenta uno dei pezzi pregiati della rosa partenopea. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club turco torna a bussare alla porta del Napoli dopo i recenti affari tra le due società, confermando una strategia mirata verso i giocatori della Serie A.
Anguissa ha consolidato il suo ruolo centrale nel progetto tattico di Napoli negli ultimi anni. La sua fisicità, la capacità di recupero palla e la duttilità in mezzo al campo lo rendono un profilo appetibile per i top club europei. Il Galatasaray, in particolare, cerca di rinforzare il centrocampo con un giocatore di esperienza internazionale che possa innalzare il livello competitivo della squadra.
Cosa frena una possibile trattativa?
Il Napoli non ha intenzione di cedere Anguissa. Il camerunense rimane un elemento centrale nel progetto azzurro, con un contratto lungo e una valutazione di mercato elevata. Qualunque avance del Galatasaray incontrerebbe una chiusura netta dalla dirigenza partenopea, soprattutto in una fase in cui la continuità tattica rappresenta una priorità assoluta.
La situazione diversa da quella di altri giocatori monitorati dai turchi. Mentre il Napoli potrebbe valutare uscite per certe posizioni, Anguissa rimane intoccabile nel progetto. La prossima estate, il Galatasaray dovrà cercare alternative: difficile ipotizzare uno scenario in cui De Laurentiis apra a una cessione del centrocampista camerunense.