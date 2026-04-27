Il Napoli prepara l’addio: rinnovo bloccato da mesi

Frank Zambo Anguissa e il Napoli verso la separazione estiva: la trattativa per il rinnovo contrattuale si è arenata e il club azzurro ha ormai deciso di cedere il centrocampista camerunense.

La distanza tra le parti non si riduce. Secondo Il Mattino, i colloqui per prolungare l’accordo in scadenza nel 2027 non hanno mai trovato una soluzione condivisa. L’infortunio grave che ha tenuto Anguissa lontano dal campo tra 2025 e 2026 ha inciso pesantemente sulle valutazioni tecniche ed economiche di entrambi i lati. Oggi il rinnovo proposto dalla società partenopea rappresenterebbe una scommessa troppo rischiosa per il giocatore, che a 30 anni cerca un’ultima grande esperienza competitiva.

Anguissa e il ciclo concluso: perché il Napoli ha cambiato idea

Il centrocampista camerunense è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo quinquennio azzurro, con prestazioni di altissimo livello nella mediana napoletana. Ma quel ciclo è terminato. La società ha compreso che la prossima stagione richiede un alleggerimento del monte ingaggi e un ridisegno della rosa in termini di sostenibilità economica e progetto tecnico. Anguissa rientra nella lista dei big sacrificabili. Non è una decisione legata solo al calciatore, ma a una strategia complessiva del club.

La partenza che sembrava scongiurata nell’estate 2025 si ripropone oggi con forza. I mesi di assenza dal campo hanno creato uno scollamento tra le ambizioni del giocatore e la proposta economica del Napoli. Nessuno dei due fronti ha ceduto sulle proprie posizioni, trasformando una trattativa che doveva blindare il centrocampista in un dialogo concluso.

Anguissa in uscita: il Napoli accelera verso la cessione

Gli azzurri hanno già iniziato a pianificare il dopo-Anguissa. La cessione consentirebbe al club di liberare risorse importanti per il mercato in entrata e di ringiovanire una mediana che necessita di profili più dinamici. Il giocatore, dal canto suo, avrà chance concrete di trovare una sistemazione prestigiosa in un’altra competizione europea, dove competere ai massimi livelli.

L’addio è ormai questione di tempi tecnici. Anguissa lascerà il Napoli nell’estate 2026 dopo aver rappresentato uno dei pilastri tattici della squadra partenopea. La gestione della sua partenza diventerà uno dei nodi centrali del calciomercato napoletano nei prossimi mesi.