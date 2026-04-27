Colpo di scena Neres: lascia il Napoli a fine stagione? Un aspetto chiave decide il suo futuro

David Neres rimane in bilico tra permanenza e partenza. La dirigenza partenopea non esclude alcuno scenario, neanche legato all’esterno d’attacco brasiliano.
Neres e il Napoli: il nuovo tecnico farà la differenza
La stagione di Neres con gli azzurri non ha ancora svelato il suo vero volto. L’esterno ha mostrato lampi di qualità, ma non ha trovato una continuità totale, anche a causa di un brutto e lungo infortunio. Secondo Il Mattino, il futuro del brasiliano dipenderà direttamente dalla scelta dell’allenatore che siederà sulla panchina partenopea nella prossima stagione. Un nuovo progetto tattico potrebbe valorizzare le sue caratteristiche offensive oppure spingere verso una cessione.
Fino ad ora il Napoli ha visto frammenti del calciatore che potrebbe fare la differenza. Il gap tra il potenziale dimostrato e quello effettivamente espresso sul campo rimane evidente.
La sessione estiva potrà portare novità concrete sulla permanenza di Neres. La dirigenza partenopea non ha ancora preso decisioni definitive e tutto dipenderà dalla permanenza o meno di Antonio Conte. Se dovesse arrivare un nuovo tecnico e ritenesse che il brasiliano non sia funzionale al progetto, la cessione diventerebbe una strada percorribile. Al contrario, un progetto tattico costruito sulle sue caratteristiche potrebbe invertire completamente la traiettoria della sua avventura a Napoli.