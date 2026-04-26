Novità su Anguissa, permanenza o addio? Schira fa il punto

Frank Anguissa nel mirino del Galatasaray: il club turco ha manifestato interesse concreto per il centrocampista azzurro in vista della prossima stagione, secondo quanto riporta Nicolò Schira.

Anguissa: il calo fisico apre le porte alla cessione

La situazione del camerunense si complica dopo le ultime prestazioni. Anguissa è finito in panchina contro la Cremonese e non ha ancora recuperato completamente la forma dopo l’infortunio che lo ha fermato nei mesi scorsi. Il Galatasaray torna a bussare in casa Napoli dopo i recenti affari tra i due club, cercando di approfittare di questo momento di difficoltà per il giocatore. Il centrocampista ha un contratto che lo lega agli azzurri fino al 2027, ma il suo futuro resta incerto, con un rinnovo che sembra lontano rispetto al recente passato.

Il valore di mercato del 99 azzurro non è particolarmente alto. Dopo due stagioni da protagonista assoluto, con due scudetti vinti in azzurro, il giocatore è entrato in una zona grigia dove la continuità è scomparsa e il rendimento non convince più. La Turchia rappresenta una destinazione che potrebbe interessare sia al giocatore che al Napoli, desideroso di fare cassa e alleggerire la rosa.

Il Napoli non ha intenzione di trattenere a tutti i costi chi non garantisce più prestazioni costanti. La cessione di Anguissa libererebbe risorse economiche e spazi in rosa per investimenti più mirati. Il Galatasaray può offrire un progetto europeo interessante, con la possibilità di giocare la Champions League, e rappresenta una soluzione concreta per entrambe le parti.