Napoli, sondaggio per il calciatore della Serie A: è in uscita

Davide Frattesi finisce nel mirino del Napoli come riporta Matteo Moretto, ma l’Inter chiede oltre trenta milioni per il centrocampista. Conte valuta l’opzione, la dirigenza partenopea frena.
Frattesi nel progetto Napoli: Conte e Manna lo monitorano
Giovanni Manna non smette di scandagliare il mercato in vista della prossima sessione estiva. Il direttore sportivo del Napoli lavora in sinergia con Antonio Conte, il quale mantiene piena intenzione di rispettare il contratto con il club azzurro nonostante l’incertezza ancora presente sul suo futuro. Tra i profili esaminati spunta anche quello di Frattesi, centrocampista nerazzurro che rappresenta una soluzione tattica interessante per il centrocampo partenopeo. L’allenatore salentino conosce bene le caratteristiche del giocatore e non esclude a priori l’operazione. Matteo Moretto ha spiegato che il Napoli, ma non solo, ha effettuato un sondaggio.
“Frattesi lascerà l’Inter a fine stagione. Diverse società si sono informate, tra cui Roma, Napoli e alcuni club di Premier League”.
Inter: la valutazione spropositata per una riserva
L’ostacolo principale risiede nella valutazione economica. L’Inter continua a chiedere oltre trenta milioni di euro per un centrocampista che non rappresenta un titolare fisso nel progetto nerazzurro. La dirigenza partenopea, pur apprezzando le qualità tecniche di Frattesi, non intende investire una simile somma per un profilo che non figura tra le priorità assolute né del Napoli né dello stesso Conte.
La situazione rimane in stallo. I partenopei continuano a monitorare Frattesi da tempo, ma la distanza fra le valutazioni è sostanziale e difficile da colmare. L’Inter non accenna a scendere dalle proprie pretese, mentre il club azzurro non ha intenzione di forzare l’operazione. La situazione è dunque in divenire, e tutto si svolgerà nelle prossime settimane.