Napoli, presa la decisione sul calciatore: sarà addio!

Juan Jesus e il Napoli si separano a fine giugno: il contratto del difensore brasiliano scadrà senza che il club abbia mai aperto una trattativa per prolungarlo. Finisce, dunque, l’avventura dell’ex Roma in azzurro.

Juan Jesus – Napoli, sarà addio

Era il 2021 quando Luciano Spalletti decise di puntare su Juan Jesus, arrivato a parametro zero dopo stagioni tutt’altro che esaltanti. Il brasiliano, però, si è guadagnato il suo spazio con serietà e spirito di sacrificio.

Secondo Il Corriere dello Sport, dopo due scudetti in maglia azzurra, l’avventura del difensore dovrebbe concludersi: a 35 anni compiuti il prossimo giugno, sarà libero di firmare con altri club. Il Napoli ha comprensibilmente scelto di ringiovanire la rosa, e Juan non rientra più nei piani. La sua storia in azzurro, però, resterà nel cuore ci tanti tifosi: un giocatore dato per finito, ma che in punta di piedi è riuscito a conquistare ciò che merita.