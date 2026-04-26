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Napoli, presa la decisione sul calciatore: sarà addio!

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Napoli, presa la decisione sul calciatore: sarà addio!
La squadra del Napoli allo stadio Maradona. Foto: ANSA
Giocatori del Napoli riuniti in campo allo stadio Diego Armando Maradona

Juan Jesus e il Napoli si separano a fine giugno: il contratto del difensore brasiliano scadrà senza che il club abbia mai aperto una trattativa per prolungarlo. Finisce, dunque, l’avventura dell’ex Roma in azzurro.

Juan Jesus – Napoli, sarà addio

Era il 2021 quando Luciano Spalletti decise di puntare su Juan Jesus, arrivato a parametro zero dopo stagioni tutt’altro che esaltanti. Il brasiliano, però, si è guadagnato il suo spazio con serietà e spirito di sacrificio.

Secondo Il Corriere dello Sport, dopo due scudetti in maglia azzurra, l’avventura del difensore dovrebbe concludersi: a 35 anni compiuti il prossimo giugno, sarà libero di firmare con altri club. Il Napoli ha comprensibilmente scelto di ringiovanire la rosa, e Juan non rientra più nei piani. La sua storia in azzurro, però, resterà nel cuore ci tanti tifosi: un giocatore dato per finito, ma che in punta di piedi è riuscito a conquistare ciò che merita.

Il messaggio di Juan Jesus dopo il Milan.
Juan Jesus in campo contro l’Inter. Fonte: ANSA.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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