Napoli, il mercato passa dalle cessioni: 130 milioni in bilico

La stagione non è ancora finita, ma in casa Napoli i dirigenti si sono messi subito a pianificare il mercato per farsi trovare preparati all’avvio della sessione estiva. Dopo una stagione complessa ma che con ogni probabilità si concluderà con la conferma degli azzurri nell’Europa che conta, il direttore sportivo Giovanni Manna guarda al tesoretto che potrebbe avere a disposizione per i nuovi investimenti. Si prevede una politica di mercato con spese e incassi bilanciati: per questo molto dipenderà dalla cifra che arriverà dai calciatori attualmente in prestito.

Manna studia le mosse per l’estate: potenziale tesoretto a otto zeri

Dando uno sguardo alle operazioni già messe in atto nel corso di questa stagione, alcune di esse potrebbero portare al Napoli un incasso niente male. Considerandole tutte in blocco, il club partenopeo potrebbe arrivare ad accumulare ben 130 milioni di euro: bisogna tuttavia tenere in considerazione che non tutti i calciatori in questione troveranno il riscatto da parte della loro attuale squadra.

L’unico che infatti dovrebbe lasciare il Napoli definitivamente sembra essere Rafa Marin: il difensore sembra destinato alla permanenza al Villarreal, che sborserà 13 milioni di euro per tenerlo in Spagna. Possibile anche la cessione di Folorunsho al Cagliari, sebbene i sardi vorrebbero cercare di mantenerlo in rossoblù a cifre più contenute: realistica dunque la rinegoziazione dell’operazione.

Tra dubbi e certezze di rientro: chi non verrà riscattato

Situazione diametralmente opposta per altri calciatori che sembrano destinati al ritorno, seppur momentaneo, al Napoli. Il Galatasaray ha già comunicato al club azzurro di non avere intenzione di acquistare Noa Lang a titolo definitivo, con l’ex PSV che rientrerà alla base. Destino simile per Lorenzo Lucca, che non rimarrà al Nottingham Forest, e Cyril Ngonge, attualmente all’Espanyol.

Anche Lindstrom, al momento in Bundesliga con il Wolfsburg, rientrerà all’ombra del Vesuvio, mentre permangono dubbi sul futuro di Walid Cheddira al Sassuolo. Tutto in bilico invece per Alessio Zerbin, che in caso di salvezza della Cremonese troverà il riscatto obbligatorio, e Jens Cajuste, attualmente secondo in Championship e vincolato da un obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League del suo Ipswich. Al momento dunque è difficile delineare con certezza le cifre che saranno a disposizione del Napoli per il mercato di quest’estate, con il DS Manna che chiaramente spera di vedere il riscatto dei calciatori attualmente prestati altrove.