Allegri si allinea a Conte: la sua risposta sul secondo posto e il piazzamento Champions

Massimiliano Allegri ha risposto alle parole di Conte riguardo al valore del secondo posto nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Juventus. Il pensiero del tecnico rossonero non è molto diverso da quello espresso dall’allenatore del Napoli: la cosa più importante resta la qualificazione in Champions.
Allegri: “Non commento le parole di Conte. Dico solo…”
Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Milan-Juventus, Allegri è stato stuzzicato in merito alle parole di Conte della scorsa settimana, secondo cui ‘il secondo è il primo dei perdenti’. Il tecnico risponde solo in via indiretta:
“Non commento le parole di Antonio, ha fatto un grande lavoro anche quest’anno. Io dico che vincere è una cosa straordinaria, ma per una società di calcio in Italia è fondamentale essere fra le prime quattro, lo è a livello sportivo ed economico. Finché la matematica non ci dà la certezza bisogna rimanere con i piedi per terra”.
Stessa linea di pensiero: “Conta solo il piazzamento in Champions”
Anche in una risposta successiva, Allegri sembra davvero essere allineato a Conte nel suo pensiero riguardo al valore da dare al secondo posto:
“Capisco arrivare secondi o battere la Juve, però io so solo una cosa e su questo dobbiamo rimanere assolutamente concentrati: dobbiamo arrivare fra le prime quattro. Poi faremo il massimo per arrivare secondi, ma non dobbiamo pensare all’evento singolo del secondo posto o della Juventus, dobbiamo pensare all’obiettivo. Mancano cinque partite, può darsi che lo raggiungeremo anche all’ultima partita. L’importante è raggiungere il risultato”