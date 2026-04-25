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Allegri si allinea a Conte: la sua risposta sul secondo posto e il piazzamento Champions

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Allegri si allinea a Conte: la sua risposta sul secondo posto e il piazzamento Champions
Allegri risponde a Conte sul secondo posto in conferenza stampa. Foto: ANSA
Massimiliano Allegri e Antonio Conte in conferenza stampa: il tecnico del Milan risponde alle parole dell'allenatore del Napoli sul secondo posto

Massimiliano Allegri ha risposto alle parole di Conte riguardo al valore del secondo posto nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Juventus. Il pensiero del tecnico rossonero non è molto diverso da quello espresso dall’allenatore del Napoli: la cosa più importante resta la qualificazione in Champions.

Allegri: “Non commento le parole di Conte. Dico solo…”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Milan-Juventus, Allegri è stato stuzzicato in merito alle parole di Conte della scorsa settimana, secondo cui ‘il secondo è il primo dei perdenti’. Il tecnico risponde solo in via indiretta:

“Non commento le parole di Antonio, ha fatto un grande lavoro anche quest’anno. Io dico che vincere è una cosa straordinaria, ma per una società di calcio in Italia è fondamentale essere fra le prime quattro, lo è a livello sportivo ed economico. Finché la matematica non ci dà la certezza bisogna rimanere con i piedi per terra”.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa con microfono, indossa la polo rossa del Milan davanti alle sponsorizzazioni
Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa. Foto: SpazioNapoli

Stessa linea di pensiero: “Conta solo il piazzamento in Champions”

Anche in una risposta successiva, Allegri sembra davvero essere allineato a Conte nel suo pensiero riguardo al valore da dare al secondo posto:

“Capisco arrivare secondi o battere la Juve, però io so solo una cosa e su questo dobbiamo rimanere assolutamente concentrati: dobbiamo arrivare fra le prime quattro. Poi faremo il massimo per arrivare secondi, ma non dobbiamo pensare all’evento singolo del secondo posto o della Juventus, dobbiamo pensare all’obiettivo. Mancano cinque partite, può darsi che lo raggiungeremo anche all’ultima partita. L’importante è raggiungere il risultato”

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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