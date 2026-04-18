Napoli-Lazio, Conte: “Ecco perché ho scelto Beukema!”, poi il punto sugli infortunati

Antonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Lazio, spiegando le scelte di formazione e facendo anche il punto sugli infortunati. Occhio poi alle parole sulla classifica.

Conte nel pre-partita di Napoli-Lazio

Ai microfoni di ‘DAZN’, Conte ha dichiarato:

“Beukema è una scelta tecnica, come ne ho fatte altre diverse in altre circostanze, niente di particolare. Ha giocato tanto quest’anno ed è giusto alternarsi. In questo momento stiamo recuperando Rrahmani, Di Lorenzo non è ancora pronto, iniziamo ad avere non solo tre centrali ma una scelta un po’ più vasta”.

Sugli infortunati:

“Il modulo dipende esclusivamente dal fatto che non abbiamo un terzino in rosa al momento, se non c’è Di Lorenzo diventa difficile pensare ad un modulo diverso. Questo modulo ci ha permesso di salvarci in un momento di grande emergenza, stiamo facendo bene, mancano sei partite e non vedo perchè dare di nuovo altri concetti e cambiare totalmente altre situazioni. L’infortunio di Di Lorenzo è un infortunio particolare perché non abbiamo nessuno, lui può fare sia il centrale di destra a tre, può fare il terzino, il quinto, ha giocato tante partite in maniera continuativa, ha avuto questo problema al ginocchio e anche lui è prossimo al rientro. Vediamo un po’ anche Neres e Vergara quando sarà possibile rivederli in campo“.

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Le parole sul secondo posto: