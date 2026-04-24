Panchina Napoli, l’incredibile indiscrezione: “Allegri ipotesi concreta”

Massimiliano Allegri resta una soluzione concreta per il Napoli nel caso Antonio Conte decidesse di lasciare. Secondo Tuttomercatoweb, (che approfondisce il tema in un focus sul futuro di Vlahovic) l’Italia e il Napoli sono due ipotesi vere e concrete per l’allenatore toscano.

Allegri e il Milan: la partenza non è scontata

La permanenza di Allegri al Milan non è certa nonostante il secondo posto in classifica. Il tecnico toscano potrebbe salutare la società lombarda al termine della stagione, aprendo scenari diversi per il futuro. De Laurentiis conosce bene Allegri e il rapporto tra i due è buono, elemento che facilita ogni eventuale trattativa futura.

Non è un segreto che il presidente del Napoli aveva già pensato all’ex allenatore della Juventus prima di scegliere Conte. Se il salentino non avesse accettato la proposta, sarebbe stato Allegri il candidato principale per la panchina azzurra. Quella strada rimane dunque percorribile nel caso di cambiamenti.

Conte e il nodo della permanenza: tutto rimane aperto

Il futuro del Napoli dipende dalla scelta di Conte. Solo dopo il colloquio con De Laurentiis il tecnico salentino deciderà se restare o meno. La sensazione è che in vista della prossima stagione ci sia un vero rebus allenatori, con la Nazionale italiana che avrà bisogno di un nuovo commissario tecnico.

Se Conte dovesse partire, De Laurentiis sarebbe costretto a trovare un sostituto all’altezza. Allegri rappresenta una soluzione di spessore, capace di gestire una piazza come Napoli e di vincere subito. L’allenatore toscano ha già vinto in Italia e conosce le dinamiche di club importanti. La sua esperienza internazionale è un plus non indifferente.

Il mercato degli allenatori per il Napoli prenderà forma solo nei prossimi mesi. Allegri rimane in cima alla lista delle alternative, con un profilo che combina ambizione e solidità tattica. La prossima stagione dirà se questa ipotesi diventerà realtà concreta o resterà una possibilità di calciomercato.