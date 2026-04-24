Napoli, Gutierrez invoca concentrazione: “Se ascoltiamo le voci su di noi…”

Il Napoli batte la Cremonese e trova un successo roboante che vuol dire molto in ottica Champions League. I partenopei hanno dato vita ad una vera e propria festa del gol, creando diverse chances e piegando gli avversari alle proprie volontà e al proprio stile di gioco. Il risultato di oggi pone la squadra di Antonio Conte in una situazione di assoluta tranquillità per l’obiettivo di qualificarsi per l’Europa che conta, ma la stagione non è ancora finita. Al termine del match, Miguel Gutierrez ha commentato la prestazione fornendo il proprio punto di vista sull’annata vissuta dalla squadra.

Gutierrez focalizzato sull’obiettivo: le dichiarazioni dopo Napoli-Cremonese

Dopo il fischio finale del match tra Napoli e Cremonese, Miguel Gutierrez è intervenuto ai microfoni di DAZN. Lo spagnolo ha manifestato la propria felicità per il grande successo maturato questa sera sul prato del Maradona, che ha di fatto cancellato la brutta prestazione regalata contro la Lazio: questo il commento del calciatore sul momento personale.

“Cerco di fare gol: oggi non ho avuto fortuna ma vediamo la prossima. Il mister mi dice di essere preparato e concentrato. Siamo contenti di aver vinto questa partita”.

Gutierrez ha poi chiosato la stagione vissuta con il Napoli, ricca di imprevisti ma che al contempo pone la squadra in zone di classifica molto ambite:

“Siamo secondi, abbiamo vinto la Supercoppa e fatto tante vittorie quest’anno. Dobbiamo finire bene la stagione. Se ascoltiamo tutto quello che si dice fuori, ci distraiamo. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra che può fare questo tipo di gare”.

Il Napoli ha di fronte a sé le ultime 4 partite di questo campionato. L’obiettivo Champions League si fa sempre più vicino: una meta fondamentale che Antonio Conte e il suo gruppo vorranno raggiungere il prima possibile.