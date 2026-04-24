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Napoli-Cremonese, Conte: “Tanti hanno parlato troppo dopo la Lazio”, poi la bordata a sorpresa contro Lukaku!

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Napoli-Cremonese, Conte: “Tanti hanno parlato troppo dopo la Lazio”, poi la bordata a sorpresa contro Lukaku!
Antonio Conte, tecnico del Napoli, durante Napoli-Cremonese. Fonte: SpazioNapoli
Antonio Conte commenta la partita durante Napoli-Cremonese

Conte ha parlato nel post-partita di Napoli-Cremonese a DAZN. Le parole del tecnico degli azzurri dopo il successo.

Conte: “Troppe critiche dopo la Lazio, siamo secondi! Lukaku? Mi aspettavo almeno un saluto”

Antonio Conte commenta la partita durante Napoli-Cremonese
Antonio Conte, tecnico del Napoli, durante Napoli-Cremonese. Fonte: SpazioNapoli

Vittoria e critiche.

“Con la Lazio abbiamo avuto 70% possesso palla, 12 tiri ma nessuno in porta, una partita storta. Oggi c’era voglia di rivalsa e lo abbiamo dimostrato. Troppe sono state le critiche per una squadra al secondo posto, che ha vinto una Supercoppa e uno scudetto l’anno scorso, ma evidentemente è un tipo di comunicazione, noi li lasciamo parlare. Ricordo che ci mancano giocatori importanti come Lukaku, Neres, Vergara e Di Lorenzo“.

McTominay, Alisson e Gutierrez.

“McTominay centrocampista lo abbiamo utilizzato per emergenza, visto che avevamo lui, Lobotka e Elmas adattato. Adesso è un’arma importante e qui si trova meglio. Lui è un centrocampista box to box che in questo ruolo può arrivare in area più facilmente rispetto che nel ruolo di trequarti, dove lo marcano di più. Oggi bene anche Alisson, che sta crescendo, come anche Gutierrez. Oggi sono stati conquistati 3 punti fondamentali per la Champions”.

Lukaku.

“Non ho parlato con lui, so che un nostro dirigente ci ha parlato. L’ufficio mio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto. Mi aspettavo almeno un saluto o un messaggio“.

 

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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