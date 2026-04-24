Napoli-Cremonese, Conte: “Tanti hanno parlato troppo dopo la Lazio”, poi la bordata a sorpresa contro Lukaku!

Conte ha parlato nel post-partita di Napoli-Cremonese a DAZN. Le parole del tecnico degli azzurri dopo il successo.

Conte: “Troppe critiche dopo la Lazio, siamo secondi! Lukaku? Mi aspettavo almeno un saluto”

Vittoria e critiche.

“Con la Lazio abbiamo avuto 70% possesso palla, 12 tiri ma nessuno in porta, una partita storta. Oggi c’era voglia di rivalsa e lo abbiamo dimostrato. Troppe sono state le critiche per una squadra al secondo posto, che ha vinto una Supercoppa e uno scudetto l’anno scorso, ma evidentemente è un tipo di comunicazione, noi li lasciamo parlare. Ricordo che ci mancano giocatori importanti come Lukaku, Neres, Vergara e Di Lorenzo“.

McTominay, Alisson e Gutierrez.

“McTominay centrocampista lo abbiamo utilizzato per emergenza, visto che avevamo lui, Lobotka e Elmas adattato. Adesso è un’arma importante e qui si trova meglio. Lui è un centrocampista box to box che in questo ruolo può arrivare in area più facilmente rispetto che nel ruolo di trequarti, dove lo marcano di più. Oggi bene anche Alisson, che sta crescendo, come anche Gutierrez. Oggi sono stati conquistati 3 punti fondamentali per la Champions”.

Lukaku.