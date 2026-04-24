Napoli-Cremonese, pessima notizia per Conte: un super top in dubbio per infortunio

Rasmus Hojlund non è al meglio e la sua presenza contro la Cremonese è in dubbio. Come rivela il Corriere dello Sport, le prossime ore saranno decisive per capire se il danese potrà scendere in campo questa sera.

L’attaccante arriva alla sfida con un bilancio straordinario: 10 gol in campionato e 14 in stagione complessiva, appena due reti sotto il suo record personale. Aveva segnato due volte nella gara d’andata contro gli emiliani e rappresenta un’arma offensiva decisiva negli equilibri tattici del Napoli. La sua assenza comporterebbe conseguenze importanti sulla gestione dell’attacco.

Hojlund fuori: Conte ripensa l’attacco contro la Cremonese

Qual è il piano se il danese non recupera? Secondo quanto filtra da Castel Volturno, a Giovane toccherà giocare da centravanti, proprio come accaduto contro il Milan. Conte ha già dimostrato di possedere le soluzioni alternative in attacco, ma la perdita di Hojlund comporta comunque una riduzione della qualità offensiva complessiva. La scelta del tecnico leccese conferma una strategia consolidata: adattabilità tattica senza stravolgimenti di sistema.

Le condizioni fisiche rappresentano il vero nodo della questione. Non si tratterebbe di un semplice affaticamento gestibile, ma di una situazione che richiede valutazioni concrete nelle ore precedenti il fischio d’inizio. La gara contro la Cremonese, seppur teoricamente accessibile, assume contorni diversi senza il contributo offensivo del numero 9 danese.

Napoli-Cremonese: le implicazioni tattiche dell’assenza

L’attacco degli azzurri subisce una trasformazione significativa se Hojlund non dovesse farcela. Giovane, diverso per caratteristiche tecniche e fisiche, obbliga il Napoli a ricalalibrare i movimenti offensivi e la costruzione del gioco. I compagni di reparto devono compensare con movimenti più consapevoli e inserimenti tempestivi ciò che viene meno nella presenza fisica e nella capacità di finalizzazione del danese.

Conte ha costruito la sua stagione attorno alle certezze offensive di Hojlund. La sua indisponibilità comporta uno scossone negli equilibri consolidati, costringendo il tecnico a ricalibrare strategie che hanno funzionato fino a questo momento. La sfida contro Nicola e la Cremonese diventa così un test di adattabilità più che di dominio tattico.

Le prossime ore a Castel Volturno saranno cruciali. Se Hojlund recupererà, il Napoli scenderà in campo con la sua arma migliore. In caso contrario, Giovane avrà l’opportunità di dimostrare le proprie qualità in una partita dove il carico offensivo ricadrà su alternative già collaudate ma meno decisive nella fase realizzativa.