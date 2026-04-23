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Conte cambia contro la Cremonese: gioca lui dal 1′, le novità

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Conte cambia contro la Cremonese: gioca lui dal 1′, le novità
Giocatori del Napoli celebrano sul campo.
Giocatori del Napoli in festa sul campo, tra cui McTominay con la maglia numero 8, celebrano insieme alla panchina e allo staff

Conte prepara una mossa tattica decisa: Alisson Santos titolare può dare respiro a Hojlund, attaccante danese che ha fin qui condotto quasi da solo il reparto offensivo. ‘La Gazzetta dello Sport’ rivela l’intenzione del tecnico partenopeo di lanciare il brasiliano dal primo minuto contro la Cremonese, abbandonando temporaneamente l’esperimento del Fab Four.

Alisson e il riscatto: il Napoli ha già deciso

Il brasiliano, ex Sporting Lisbona, non gioca per convincere nessuno. Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli ha già comunicato allo Sporting di voler esercitare il diritto di riscatto a 16,5 milioni di euro. La qualificazione in Champions resta prioritaria, ma la scelta di Alisson risponde a necessità presenti, non a valutazioni future.

Il giocatore è in forma superiore rispetto ai compagni del quartetto offensivo e la sua imprevedibilità tattica crea spazi che il danese non riesce a sfruttare da solo. La stagione azzurra ha invertito rotta rispetto ai mesi autunnali. I gol scarseggiano, le vittorie faticano ad arrivare e l’attacco produce senza concretizzare.

Hojlund, in particolare, appare isolato negli schemi offensivi attuali, costretto a cercare gioco che non trova. La scelta di Alisson dal primo minuto può cambiare le carte in tavola: il brasiliano non è un’ala classica, ma un trequartista mobile che trova gli spazi per assist decisivi.

Alisson Santos esulta al gol
Alisson in campo con il Napoli

Hojlund isolato: Alisson può essere la chiave

Quale ruolo avrà il brasiliano? Alisson si muove da trequartista aggressivo, creando superiorità numerica nella trequarti avversaria. Questo consente a Hojlund di ricevere palla in posizioni diverse, sfuggendo al pressing. Gli azzurri necessitano di gol e vittorie per ritrovare equilibrio psicologico nel rush finale di stagione.

La Cremonese rappresenta l’occasione giusta per testare questa soluzione. I lombardi non hanno la difesa organizzata per contenere l’imprevedibilità di Alisson, che ha già dimostrato di saper fare la differenza con assist e movimenti intelligenti.

Hojlund avrà finalmente un alleato in attacco, non solo un compagno di reparto. Il riscatto del brasiliano a 16,5 milioni non dipende da questa partita, ma la sua permanenza nel progetto dipende dalla capacità di trascinare l’attacco verso la qualificazione in Champions e il rilancio in campionato.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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