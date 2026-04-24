Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per l’anticipo di Serie A tra Napoli e Cremonese. Match che vedrà gli azzurri tentare di rafforzare il proprio secondo posto, con la Cremonese che tenterà l’impresa per fare un importante scatto salvezza. Per presentare il match ai microfoni di DAZN si è presentato Antonio Conte.

Antonio Conte ha parlato a DAZN prima del match tra Napoli e Cremonese. Queste le sue parole sul lavoro svolto in settimana:

“Penso che i miei ragazzi siano intelligenti. Loro sono i primi che hanno capito alcune situazioni che non sono andate bene nella scorsa gara, non è che non abbiamo giocato ma abbiamo preso diverse ripartenze e non siamo stati efficaci sotto porta. Ci può stare, ne abbiamo parlato. Oggi dobbiamo riprendere il cammino, sappiamo che la partita di stasera sarà scorbutica perché la Cremonese ha bisogno di punti. Dobbiamo fare attenzione a non farci beccare nelle ripartenze“