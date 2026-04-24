Napoli-Cremonese, Lobotka: “Convinti di poter vincere” poi sul compagno di reparto

Manca sempre meno all’anticipo di Serie A tra Napoli e Cremonese. Azzurri che non vogliono lasciare altri punti per strada dopo il pari col Parma e la debacle contro la Lazio, Cremonese che vuole fare uno ‘sgambetto’ ai partenopei. Sul match è intervenuto Lobotka, ai microfoni di DAZN.

Lobotka nel pre-partita: “Abbiamo parlato e lavorato bene”

Lobotka ha parlato prima del match di Serie A tra Napoli e Cremonese. Le sue parole a DAZN.

“Sappiamo che il risultato della scorsa settimana non è stato buono. Abbiamo parlato in settimana e lavorato in vista della partita. Siamo convinti di poter vincere questa gara“.

Sul centrocampo.