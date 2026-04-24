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Napoli-Cremonese, Lobotka: “Convinti di poter vincere” poi sul compagno di reparto

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Napoli-Cremonese, Lobotka: “Convinti di poter vincere” poi sul compagno di reparto

Manca sempre meno all’anticipo di Serie A tra Napoli e Cremonese. Azzurri che non vogliono lasciare altri punti per strada dopo il pari col Parma e la debacle contro la Lazio, Cremonese che vuole fare uno ‘sgambetto’ ai partenopei. Sul match è intervenuto Lobotka, ai microfoni di DAZN.

Lobotka nel pre-partita: “Abbiamo parlato e lavorato bene”

Lobotka ha parlato prima del match di Serie A tra Napoli e Cremonese. Le sue parole a DAZN.

“Sappiamo che il risultato della scorsa settimana non è stato buono. Abbiamo parlato in settimana e lavorato in vista della partita. Siamo convinti di poter vincere questa gara“.

Sul centrocampo.

“Ho giocato diverse partite con Anguissa, ci conosciamo da tempo. Per me non cambia assolutamente nulla tra lui e McTominay”.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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