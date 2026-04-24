Mercato Napoli, tutto pronto per il rinnovo: firma fino al 2029

Amir Rrahmani rinnoverà il contratto con il Napoli fino al 2029: il difensore kosovaro diventa il centrale più pagato della rosa con 3.8 milioni annui.

Rrahmani e il Napoli: accordo definito fino al 2029

L’intesa era già stata concordata da mesi tra il giocatore e il club, come riporta Repubblica. Dopo alcuni rallentamenti burocratici legati alla stesura dei documenti, la firma è praticamente in dirittura d’arrivo. Rrahmani avrà 35 anni e mezzo quando il contratto scadrà, trasformando il prolungamento in un impegno di fatto a vita con gli azzurri.

Il difensore aveva rifiutato diverse offerte estere nel calciomercato estivo per restare al Napoli. Quella scelta trova oggi piena conferma nella volontà del club di blindarlo con un accordo economico sostanzioso. Diventa il difensore più remunerato della rosa attuale.

Stipendio e cifre: 3.8 milioni annui per Rrahmani

Quanto guadagnerà Rrahmani? Il nuovo contratto gli assicura circa 3.8 milioni di euro all’anno, una cifra che lo posiziona al vertice della gerarchia salariale della difesa partenopea. Un riconoscimento economico importante per chi ha rappresentato stabilità e affidabilità nel reparto difensivo.

L’accordo arriva dopo una stagione segnata da infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. La sua assenza ha pesato, ma il rinnovo testimonia la fiducia incondizionata di Conte e della società nel suo valore tattico e nel ruolo di leader difensivo. Nel frattempo il club attende solo l’annuncio ufficiale per completare la comunicazione ai tifosi.

Con questo accordo fino al 2029, il Napoli elimina ogni incertezza sulla permanenza di uno dei suoi uomini più importanti. La difesa avrà un punto di riferimento stabile a prescindere dall’allenatore. Le prossime stagioni vedranno Rrahmani come architrave della struttura difensiva azzurra.