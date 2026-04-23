Napoli, incontro a Londra con il possibile sostituto di Conte: totale disponibilità del tecnico

Enzo Maresca avrebbe incontrato gli emissari del Napoli a Londra e avrebbe dato disponibilità per allenare gli azzurri, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.

Maresca e il Napoli: l’incontro londinese che apre scenari

Nei giorni scorsi la strada tra il tecnico libero e il club partenopeo si sarebbe concretamente incrociata. L’ex allenatore del Chelsea, esonerato dalla panchina inglese, avrebbe ricevuto gli emissari azzurri in una riunione privata. Il tema centrale: valutare l’ipotesi di una futura collaborazione in Campania. La disponibilità di massima c’è, ma tutto rimane subordinato all’evoluzione dei prossimi mesi e alle scelte che De Laurentiis compirà al termine della stagione.

La situazione è complessa. Antonio Conte ha un anno di contratto residuo con il Napoli, non ha ricevuto offerte concrete e la sua permanenza dipenderà dalle garanzie che il presidente intende fornire. L’incontro di fine stagione tra De Laurentiis e il tecnico pugliese sarà decisivo: in quella sede verranno discussi gli investimenti futuri e la continuità progettuale rispetto a quanto costruito dodici mesi fa.

Maresca vs Conte: chi allenerà il Napoli?

Quale scenario prevalicherà? Se Conte dovesse restare, Maresca rimarrebbe una carta in sospeso per future occasioni. Se invece il divorzio si concretizzasse, l’ex tecnico del Parma e del Chelsea rappresenterebbe una soluzione già collaudata nel calcio italiano e europeo. Il Manchester City osserva da vicino Maresca, complicando ulteriormente i piani partenopei.

Il profilo dell’allenatore 44enne incarna un approccio diverso rispetto a Conte: capacità di valorizzare giovani talenti senza dipendere esclusivamente dai grandi campioni. Una filosofia che potrebbe interessare De Laurentiis qualora decidesse di intraprendere una strada alternativa rispetto alle ambizioni scudettistiche del prossimo biennio.

La prossima mossa spetta a Conte. Durante il colloquio con De Laurentiis, il tecnico chiederà certezze sugli investimenti estivi e sulla visione futura del Napoli. Solo allora si capirà se Maresca rappresenterà una vera opportunità per gli azzurri o resterà semplicemente un’opzione studiata in via cautelare.