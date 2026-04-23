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Napoli, niente più “Fab Four”: Conte ha scelto di sacrificare due big

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Napoli, niente più “Fab Four”: Conte ha scelto di sacrificare due big
Conte valuta chi sacrificare dei Fab Four
Conte valuta i Fab Four

Anguissa rischia il posto nel Napoli di Conte, con il tecnico che oggi effettuerà una prova generale tattica in vista della sfida contro la Cremonese. Le ultime prestazioni del centrocampista camerunese hanno deluso le aspettative.

Anguissa e i Fantastici 4: un esperimento non riuscito

Come rivela la Gazzetta dello Sport, Anguissa non è il solo a rischio esclusione dal centrocampo. Conte ha già operato cambi significativi nel match precedente contro la Lazio, dove il camerunese è stato sostituito all’intervallo. Anche De Bruyne è reduce da una prova insufficiente. Il tecnico leccese riflette attentamente sulla composizione della mediana per il prossimo impegno.

Elmas non ha fornito a Conte ciò che l’allenatore si attendeva da lui, nonostante le prestazioni solide nel periodo di emergenza. La rotazione è diventata necessaria per ritrovare gli equilibri persi nelle ultime settimane.

Napoli: le alternative di Conte per il centrocampo

Quale soluzione sta valutando il mister? Giovane rappresenta un’opzione concreta per il ballottaggio, anche se l’ex Verona ha avuto finora uno spazio limitato. L’esterno brasiliano non ha ancora lasciato tracce significative delle sue qualità, ma il minutaggio ridotto non ha favorito il suo adattamento alla manovra partenopea. Diversa la situazione di Alisson, capace di spaccare le partite anche quando chiamato in causa sporadicamente.

La prova generale di oggi servirà a Conte per testare soluzioni diverse in vista della Cremonese. Il Napoli ha bisogno di ritrovare continuità nel centrocampo, dove le prestazioni altalenanti hanno penalizzato il rendimento complessivo della squadra. L’allenatore valuterà chi merita di partire titolare e chi invece scenderà in campo dalla panchina nel prossimo match.

La decisione finale su Anguissa e gli altri centrocampisti del Napoli arriverà dopo la seduta odierna, con Conte che ha già dimostrato di non esitare nel fare scelte impopolari quando ritenute necessarie per migliorare il rendimento della squadra.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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