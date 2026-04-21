De Bruyne pensa all’addio, il Napoli osserva: ecco le possibili destinazioni

Il rapporto tra Kevin De Bruyne e il Napoli non è mai davvero sbocciato. La causa principale potrebbe essere l’infortunio che l’ha tenuto fuori per gran parte della stagione. Anche il rapporto con Antonio Conte, però, non sembrerebbe idilliaco. Il belga ha vinto la Supercoppa Italiana, ma non vincerà lo Scudetto. Il prossimo anno potrebbe decidere di non darsi un’altra occasione e di fare un’altra esperienza all’estero.

De Bruyne e il Napoli: il rapporto mai sereno con la dirigenza

L’ipotesi di un addio anticipato non è scontata, ma neppure remota. De Bruyne starebbe valutando seriamente la possibilità di chiudere la sua esperienza in Italia dopo una sola stagione. Il centrocampista belga non ha trovato un rapporto completamente stabile con la dirigenza tecnica, un elemento che alimenta i dubbi sul proseguimento del progetto insieme.

Le prossime cinque partite diventeranno decisive. La qualificazione in Champions League, il futuro di Conte sulla panchina, il ruolo effettivo che il centrocampista belga avrà nel progetto tattico: sono questi i fattori che determineranno se il belga rimarrà o eserciterà la clausola contrattuale. Non si tratta di una decisione già presa, ma di uno scenario che il giocatore sta effettivamente prendendo in considerazione con concretezza.

De Bruyne via dal Napoli: dove potrebbe andare

Quali destinazioni sono realistiche se De Bruyne dovesse lasciare? Tre scenari principali si profilano all’orizzonte. La MLS rappresenta un’opzione che affascina il centrocampista: il calcio americano, i progetti ambiziosi dei club statunitensi, la possibilità di una nuova sfida lontano dall’Europa. Un ritorno in Belgio, nella sua terra natale, rappresenterebbe una scelta emotiva con cui chiudere il cerchio della carriera. Infine, Turchia e Medio-Oriente rimangono ipotesi concrete per una conclusione della carriera in un contesto diverso.

Nessuna di queste destinazioni è ancora stata confermata dal giocatore o dai suoi rappresentanti. Dipenderà tutto dalle prossime settimane e da come il Napoli gestirà sia il campo che il rapporto diretto con De Bruyne. Il belga proverà a decidere autonomamente il proprio futuro, indipendentemente dalle volontà del club partenopeo.