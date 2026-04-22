Rrahmani torna con la Cremonese? Occhio anche a un altro recupero: le ultime

Rrahmani è pronto per il ritorno in campo con la Cremonese. Paolo Del Genio fa il punto sulla situazione difensiva del Napoli in vista della sfida di campionato del 24 aprile contro i grigiorossi.
Rrahmani: il difensore torna disponibile per la Cremonese
Il centrale albanese ha completato il percorso di recupero e può tornare in campo dalla prossima giornata. Del Genio ha confermato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ che le condizioni fisiche di Rrahmani sono migliorate, aprendo la strada al suo rientro nella rosa azzurra.
La difesa di Conte avrà così nuove soluzioni dopo la prestazione deludente vista al Maradona contro la Lazio, terminata con la sconfitta per 2-0 che ha evidenziato fragilità nel reparto arretrato.
La scelta tattica del modulo 3-4-2-1 mantiene il suo valore, ma secondo Del Genio servono due trequartisti di qualità e non uno solo. Il ritorno di Rrahmani potrebbe garantire maggiore solidità difensiva, elemento cruciale per una squadra che deve riscattarsi immediatamente dopo il ko interno.
Di Lorenzo e il Como: la situazione del capitano azzurro
Per quanto riguarda Giovanni Di Lorenzo, Del Genio parla della gara con il Como come prossimo appuntamento importante per il laterale napoletano. Il capitano è chiamato a ritrovare la forma migliore dopo settimane complicate.
L’esterno destro dovrà affrontare la trasferta contro i lariani con la consapevolezza che il Napoli ha bisogno di prestazioni solide da tutti i giocatori chiave.
Quale ruolo avrà Di Lorenzo negli equilibri tattici di Conte? La risposta arriva dal campo: il capitano continua a essere una pedina fondamentale dello scacchiere, sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco. La sua esperienza sarà decisiva per guidare la squadra verso la riscossa dopo la sconfitta con la Lazio in questo rush finale di stagione.
Lukaku e le incognite fisiche dopo l’infortunio
Sulla questione attaccante, Del Genio affronta anche il tema Lukaku. Il club aveva previsto il rientro del belga a distanza di due settimane, ma il recente problema fisico cambia i piani. Le condizioni dell’attaccante rimangono da valutare nei prossimi giorni, con possibili ripercussioni sul calendario di recupero.
Il Napoli ha bisogno di certezze offensive per affrontare le prossime sfide. La gara contro la Cremonese del 24 aprile diventa uno snodo cruciale per verificare lo stato della squadra e la disponibilità dei propri effettivi, con Rrahmani che intanto rappresenta un rinforzo importante per la difesa azzurra.