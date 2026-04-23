Napoli, l’affare è nel mirino ma occhio all’ostacolo: così può saltare tutto

Alajbegovic piace parecchio al Napoli, motivo per il quale gli azzurri hanno mosso i primi passi settimane fa, ma occhio all’ostacolo delle ultime ore. Il Leverkusen avrebbe infatti raddoppiato le pretese economiche per l’esterno bosniaco.

Alajbegovic: il Leverkusen ha cambiato valutazione, il prezzo raddoppia

Il club partenopeo ha adocchiato il giocatore già da tempo. Secondo quanto rivela ‘Sportitalia’, la dirigenza napoletana si è infatti mossa in anticipo rispetto alla concorrenza europea. All’inizio, il costo dell’operazione si attestava su una cifra ragionevole: tra 18 e 20 milioni di euro.

La situazione si è però complicata nelle ultime settimane. Il Leverkusen ha deciso di blindare il talento bosniaco con una valutazione sensibilmente più alta.

La richiesta è salita a quasi 30 milioni, una cifra che rappresenta un incremento sostanziale rispetto alle quotazioni iniziali. Il club tedesco ha fatto leva sulla crescita esponenziale del ragazzo e sulla sempre maggiore concorrenza di mercato attorno al suo profilo.

Alajbegovic al Napoli: il costo che complica tutto

Qual è lo scoglio principale? L’aumento di prezzo è considerevole e incide direttamente sulla fattibilità dell’affare. Il Napoli aveva già identificato il ragazzo come prioritario per il proprio progetto tattico, ma il rincaro tedesco costringe la dirigenza a una valutazione più attenta della convenienza economica.

L’esterno sinistro rappresenta una soluzione moderna per il sistema di gioco partenopeo. Il club azzurro si è perciò mosso avvantaggiandosi sugli altri competitors europei, sfruttando la relazione già consolidata con la Bundesliga. Ora il Leverkusen punta tuttavia a monetizzare al massimo il potenziale del classe 2007, consapevole dell’interesse diffuso nei suoi confronti.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Napoli intende insistere per Alajbegovic mantenendo la priorità sulla fascia sinistra, oppure se il rialzo delle pretese economiche porterà la società a virare su alternative meno costose.